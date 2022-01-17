Hava durumu yeni haftada nasıl olacak? Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini açıkladı: Salı gününe dikkat!

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevreleri ile bu akşam saatlerinde Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Yozgat, Nevşehir, Aksaray ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.



ANKARA -5°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere kar yağışlı



ESKİŞEHİR -7°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kar yağışlı



KAYSERİ -8°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kar yağışlı



KONYA -8°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu



