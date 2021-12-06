Hava durumu tahminleri: Yeni haftada hava nasıl olacak? 6 Aralık için Meteoroloji'den son dakika yağmur ve kar uyarısı!
Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından yayınlandı. Yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyrederken, Marmara'nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması beklenirken, Hakkari'nin güneyinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği ön görülüyor. Peki, yeni haftada hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 6 Aralık hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bu akşam ilk saatlerde Muş çevreleri, Ağrı'nın güney kesimleri, Van ve Bitlis'in kuzey kesimlerinin, gece saatlerinde Hakkari'nin güneyinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ve kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 6°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
DENİZLİ 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 6°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
DENİZLİ 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 9°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 14°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 9°C, 16°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 7°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 9°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 14°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 9°C, 16°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 7°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA 4°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS -3°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA 4°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS -3°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ORDU 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ORDU 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Muş çevreleri, Ağrı'nın güney kesimleri, Van ve Bitlis'in kuzey kesimlerinin, gece saatlerinde Hakkari'nin güneyinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BİNGÖL 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM -8°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -9°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Muş çevreleri, Ağrı'nın güney kesimleri, Van ve Bitlis'in kuzey kesimlerinin, gece saatlerinde Hakkari'nin güneyinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BİNGÖL 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM -8°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -9°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı