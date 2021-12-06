Hava durumu tahminleri: Yeni haftada hava nasıl olacak? 6 Aralık için Meteoroloji'den son dakika yağmur ve kar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bu akşam ilk saatlerde Muş çevreleri, Ağrı'nın güney kesimleri, Van ve Bitlis'in kuzey kesimlerinin, gece saatlerinde Hakkari'nin güneyinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ve kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.