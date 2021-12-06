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GeriGündem Hava durumu tahminleri: Yeni haftada hava nasıl olacak? 6 Aralık için Meteoroloji'den son dakika yağmur ve kar uyarısı!
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Haber Giriş: 06 Aralık 2021 - 00:21 | 

Hava durumu tahminleri: Yeni haftada hava nasıl olacak? 6 Aralık için Meteoroloji'den son dakika yağmur ve kar uyarısı!

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından yayınlandı. Yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyrederken, Marmara'nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması beklenirken, Hakkari'nin güneyinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği ön görülüyor. Peki, yeni haftada hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 6 Aralık hava durumu raporu.

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1
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bu akşam ilk saatlerde Muş çevreleri, Ağrı'nın güney kesimleri, Van ve Bitlis'in kuzey kesimlerinin, gece saatlerinde Hakkari'nin güneyinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ve kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
2HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 8°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

İSTANBUL 10°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ 11°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

3
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

DENİZLİ 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

4
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 9°C, 22°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA 14°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 9°C, 16°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA 7°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

5
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA 4°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS -3°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

6
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU 7°C, 15°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE 10°C, 21°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU 2°C, 13°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 20°C
Parçalı bulutlu

7
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORDU 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

8
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Muş çevreleri, Ağrı'nın güney kesimleri, Van ve Bitlis'in kuzey kesimlerinin, gece saatlerinde Hakkari'nin güneyinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİNGÖL 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -8°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS -9°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

9
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

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