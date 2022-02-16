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Hava durumu tahminleri il il: Bugün (16 Şubat) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sis uyarısı!

#Meteoroloji#Hava Durumu#Sis

Son hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin değerlendirmeleri ile belli oldu. Soğuk ve yağışlı hava geride kalırken yapılan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Marmara'da sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte, MGM İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 16 Şubat hava durumu raporu.

1/9Hava durumu tahminleri il il: Bugün (16 Şubat) hava nasıl olacak Meteorolojiden sis uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunmaktadır.

2/9HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 3°C, 15°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 2°C, 11°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 3°C, 14°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

TEKİRDAĞ 4°C, 10°C
Parçalı bulutlu

3/9Hava durumu tahminleri il il: Bugün (16 Şubat) hava nasıl olacak Meteorolojiden sis uyarısı

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 8°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

4/9Hava durumu tahminleri il il: Bugün (16 Şubat) hava nasıl olacak Meteorolojiden sis uyarısı

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ADANA 5°C, 19°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA 10°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 5°C, 16°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA -2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

5/9Hava durumu tahminleri il il: Bugün (16 Şubat) hava nasıl olacak Meteorolojiden sis uyarısı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ANKARA -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ -3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA -4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

6/9Hava durumu tahminleri il il: Bugün (16 Şubat) hava nasıl olacak Meteorolojiden sis uyarısı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BOLU -2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 1°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU -2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

7/9Hava durumu tahminleri il il: Bugün (16 Şubat) hava nasıl olacak Meteorolojiden sis uyarısı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT -3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

8/9Hava durumu tahminleri il il: Bugün (16 Şubat) hava nasıl olacak Meteorolojiden sis uyarısı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI -15°C, 0°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM -10°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -2°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN -10°C, 3°C
Parçalı bulutlu

9/9Hava durumu tahminleri il il: Bugün (16 Şubat) hava nasıl olacak Meteorolojiden sis uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 0°C, 15°C
Az bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 15°C
Az bulutlu

MARDİN 4°C, 13°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA 6°C, 17°C
Az bulutlu

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sis