Hava durumu tahminleri il il: Bugün (16 Şubat) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sis uyarısı!

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.



ANKARA -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu



ESKİŞEHİR -1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu



KAYSERİ -3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu



KONYA -4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu



