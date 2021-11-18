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GeriGündem Hava durumu tahminleri 18 Kasım: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika sis uyarısı!
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Haber Giriş: 18 Kasım 2021 - 00:36 | 

Hava durumu tahminleri 18 Kasım: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika sis uyarısı!

Hava durumu tahminlerini yayınlayan Meteoroloji, sis ve pus uyarısında bulundu. Ülke genelinde sıcaklık değerleri mevsim normallerinde seyrederken yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, Bursa'nın kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın iç kesimleri, Konya ve Karaman çevrelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'da ise yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 18 Kasım il il hava durumu tahminleri.

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1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, Bursa'nın kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın iç kesimleri, Konya ve Karaman çevreleri hafif sağanak yağışlı , diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

2HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) Sakarya, Bursa'nın kuzey ve doğusu ile Balıkesir'in kuzeyi hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

3

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 14°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 7°C, 19°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 12°C, 18°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 9°C, 16°C
Az bulutlu ve açık

4

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla batısı parçalı çok bulutlu, yarın (Perşembe) Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 9°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 15°C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, yarın (Perşembe) iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

HATAY 9°C, 22°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 14°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

5

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, yarın güneyi parçalı çok bulutlu, Konya ve Karaman çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 1°C, 14°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 0°C, 15°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 1°C, 16°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
YOZGAT -1°C, 13°C
Az bulutlu ve açık

6

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 3°C, 14°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE 8°C, 16°C
Parçalı çok bulutlu yarın hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

KASTAMONU -2°C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, yarın kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

ZONGULDAK 8°C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

7

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ARTVİN 6°C, 14°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 0°C, 11°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

8

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM -3°C, 10°C
Az bulutlu

KARS -7°C, 8°C
Parçalı bulutlu

MALATYA 0°C, 15°C
Az bulutlu ve açık

VAN -2°C, 11°C
Az bulutlu

9

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 2°C, 19°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 6°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 7°C, 19°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 10°C, 22°C
Az bulutlu ve açık

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