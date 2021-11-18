Hava durumu tahminleri 18 Kasım: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika sis uyarısı!
Hava durumu tahminlerini yayınlayan Meteoroloji, sis ve pus uyarısında bulundu. Ülke genelinde sıcaklık değerleri mevsim normallerinde seyrederken yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, Bursa'nın kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın iç kesimleri, Konya ve Karaman çevrelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'da ise yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 18 Kasım il il hava durumu tahminleri.
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1
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, Bursa'nın kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın iç kesimleri, Konya ve Karaman çevreleri hafif sağanak yağışlı , diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
2
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) Sakarya, Bursa'nın kuzey ve doğusu ile Balıkesir'in kuzeyi hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 6°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 9°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 5°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 8°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu
3
EGE Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 14°C Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 7°C, 19°C Az bulutlu ve açık
İZMİR 12°C, 18°C Az bulutlu ve açık
MANİSA 9°C, 16°C Az bulutlu ve açık
4
AKDENİZ Az bulutlu ve açık, zamanla batısı parçalı çok bulutlu, yarın (Perşembe) Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 9°C, 26°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA 15°C, 23°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, yarın (Perşembe) iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
HATAY 9°C, 22°C Az bulutlu ve açık
MERSİN 14°C, 23°C Az bulutlu ve açık
5
İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık, yarın güneyi parçalı çok bulutlu, Konya ve Karaman çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 1°C, 14°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 0°C, 15°C Az bulutlu ve açık
KONYA 1°C, 16°C Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor YOZGAT -1°C, 13°C Az bulutlu ve açık
6
BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 3°C, 14°C Parçalı bulutlu
DÜZCE 8°C, 16°C Parçalı çok bulutlu yarın hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
KASTAMONU -2°C, 12°C Parçalı çok bulutlu, yarın kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
ZONGULDAK 8°C, 13°C Parçalı çok bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
7
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ARTVİN 6°C, 14°C Parçalı bulutlu
SAMSUN 6°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 0°C, 11°C Parçalı bulutlu
TRABZON 9°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu
8
DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM -3°C, 10°C Az bulutlu
KARS -7°C, 8°C Parçalı bulutlu
MALATYA 0°C, 15°C Az bulutlu ve açık
VAN -2°C, 11°C Az bulutlu
9
GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.