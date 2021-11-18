Hava durumu tahminleri 18 Kasım: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika sis uyarısı!

HAVA NASIL OLACAK? MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) Sakarya, Bursa'nın kuzey ve doğusu ile Balıkesir'in kuzeyi hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



EDİRNE 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu



İSTANBUL 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu



KIRKLARELİ 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu



KOCAELİ 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu



