Hava durumu tahminleri 12 Şubat: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
EDİRNE 0°C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL 3°C, 11°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ 3°C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
TEKİRDAĞ 3°C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -2°C, 11°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ 3°C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR 6°C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA 3°C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
ADANA 4°C, 16°C
Az bulutlu
ANTALYA 6°C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
HATAY 3°C, 16°C
Az bulutlu
ISPARTA 0°C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
ANKARA 0°C, 11°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR -1°C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KAYSERİ -3°C, 10°C
Az bulutlu
KONYA -3°C, 5°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
BOLU -1°C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE 1°C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU -2°C, 11°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK 5°C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE 5°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN 7°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
TOKAT -3°C, 12°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON 7°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, bu akşam saatlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AĞRI -9°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM -8°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA -2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -5°C, 5°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 2°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 2°C, 17°C
Az bulutlu
MARDİN 3°C, 14°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 4°C, 18°C
Az bulutlu