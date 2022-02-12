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Hava durumu tahminleri 12 Şubat: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu

#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından açıklandı. Hafta içi yurdun birçok bölgesinde etkisini gösteren kar ve yağmurun ardından kava sıcaklığı yükselmeye başladı. Son hava durumu değerlendirmelerine göre Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan vatandaşların tedbirli olması istendi. Hava sıcaklığı ise cumartesi günü iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, MGM il il 12 Şubat hava durumu tahminleri.

1/9Hava durumu tahminleri 12 Şubat: Bugün hava nasıl olacak Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

2/9HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

EDİRNE 0°C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL 3°C, 11°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ 3°C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ 3°C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

3/9Hava durumu tahminleri 12 Şubat: Bugün hava nasıl olacak Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu

EGE
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 11°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ 3°C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR 6°C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA 3°C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

4/9Hava durumu tahminleri 12 Şubat: Bugün hava nasıl olacak Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu

AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

ADANA 4°C, 16°C
Az bulutlu

ANTALYA 6°C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

HATAY 3°C, 16°C
Az bulutlu

ISPARTA 0°C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

5/9Hava durumu tahminleri 12 Şubat: Bugün hava nasıl olacak Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

ANKARA 0°C, 11°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KAYSERİ -3°C, 10°C
Az bulutlu

KONYA -3°C, 5°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

6/9Hava durumu tahminleri 12 Şubat: Bugün hava nasıl olacak Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

BOLU -1°C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE 1°C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU -2°C, 11°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK 5°C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

7/9Hava durumu tahminleri 12 Şubat: Bugün hava nasıl olacak Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 5°C, 14°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN 7°C, 16°C
Az bulutlu ve açık

TOKAT -3°C, 12°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON 7°C, 14°C
Az bulutlu ve açık

8/9Hava durumu tahminleri 12 Şubat: Bugün hava nasıl olacak Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, bu akşam saatlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI -9°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM -8°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA -2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN -5°C, 5°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

9/9Hava durumu tahminleri 12 Şubat: Bugün hava nasıl olacak Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 2°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 17°C
Az bulutlu

MARDİN 3°C, 14°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA 4°C, 18°C
Az bulutlu

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#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul