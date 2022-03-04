Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı! 4 Mart il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ege (Manisa dışında), Göller Yöresi, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Aksaray, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Yozgat ve Sivas çevreleri, Antalya’nın batı kesimleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile İç Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun doğusu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Rize, Artvin, Tunceli, Bingöl, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Yalova, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın sağanak yağışlı, Bilecik çevrelerinin kar yağışlı, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kırklareli, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE -1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmurlu
İSTANBUL 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Anadolu Yakası sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmurlu
KOCAELİ 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinin kar yağışlı, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege ile Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR -8°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
DENİZLİ -2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MANİSA 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Göller Yöresi ile Antalya'nın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak yağışlı
HATAY 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ISPARTA -7°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Aksaray, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA -6°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI -5°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR -5°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ -6°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
BOLU -3°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE 1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU -4°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı yağmurlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE 4°C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 3°C, 9°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
TOKAT -4°C, 3°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON 4°C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusu ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -5°C, -2°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı
KARS -6°C, -2°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı
MALATYA -1°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
VAN -1°C, 3°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 1°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 2°C, 10°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 3°C, 10°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA 5°C, 13°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı