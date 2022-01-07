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GeriGündem Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı! İşte il il 7 Ocak hava durumu tahminleri
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Gündem
Haber Giriş: 07 Ocak 2022 - 02:38 | 

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı! İşte il il 7 Ocak hava durumu tahminleri

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminleri belli oldu. Yapılan değerlendirmelere göre Trakya için bu sabahtan itibaren kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, tedbirli olunması uyarısında bulundu. Yağışların, Edirne ve Kırklareli geneli, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Saray, Ergene, Muratlı, Hayrabolu ve Malkara ilçelerinde kuvvetli olması ön görülüyor. Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında da kuvvetli rüzgar görülecek. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 7 Ocak hava durumu tahminleri.

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1
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz (Burdur hariç), Batı Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), Manisa, Konya ve Karabük çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli il geneli, Tekirdağ’ın iç kesimleri ile Çanakkale’nin Gelibolu, Eceabat ve Gökçeada ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
2HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevreleri ile zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli il geneli, Tekirdağ’ın iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EDİRNE 8°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 11°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

3
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale’nin Gelibolu, Eceabat ve Gökçeada ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 7°C, 15°C
Çok bulutlu

İZMİR 13°C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

MUĞLA 7°C, 11°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

4
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 10°C, 19°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA 13°C, 17°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

HATAY 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA 6°C, 13°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

5
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Konya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS -2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

6
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimler (Sinop hariç) ile Karabük çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 3°C, 12°C
Çok bulutlu

DÜZCE 6°C, 17°C
Çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KASTAMONU 2°C, 11°C
Çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 16°C
Çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

7
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇORUM 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

8
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -9°C, 3°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KARS -12°C, 2°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -1°C, 5°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

VAN -5°C, 5°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

9
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 10°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 12°C
Parçalı bulutlu

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