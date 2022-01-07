Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı! İşte il il 7 Ocak hava durumu tahminleri

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevreleri ile zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli il geneli, Tekirdağ’ın iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



BURSA 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı



EDİRNE 8°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.



İSTANBUL 11°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı



KOCAELİ 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı



