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Hava durumu bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den don ve buzlanma uyarısı! İl il 17 Şubat hava durumu tahminleri

#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul

Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerine göre Marmara Bölgesi'nde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunduğunu belirten Meteoroloji, hava sıcaklığının da mevsim normallerinde olacağını duyurdu. İstanbul'da da bugün hava sıcaklığı 13 derece olacak. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? İşte, Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 17 Şubat hava durumu tahminleri.

1/9Hava durumu bugün nasıl olacak Meteorolojiden don ve buzlanma uyarısı İl il 17 Şubat hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunmaktadır.

2/9HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 17°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 4°C, 13°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 5°C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

TEKİRDAĞ 4°C, 12°C
Parçalı bulutlu

3/9Hava durumu bugün nasıl olacak Meteorolojiden don ve buzlanma uyarısı İl il 17 Şubat hava durumu tahminleri

EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 4°C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 7°C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 2°C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

4/9Hava durumu bugün nasıl olacak Meteorolojiden don ve buzlanma uyarısı İl il 17 Şubat hava durumu tahminleri

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ADANA 4°C, 18°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

HATAY 4°C, 15°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA 0°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

5/9Hava durumu bugün nasıl olacak Meteorolojiden don ve buzlanma uyarısı İl il 17 Şubat hava durumu tahminleri

İÇ ANADOLU
Parçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ANKARA -1°C, 9°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 11°C
Parçalı bulutlu

KAYSERİ -3°C, 5°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA -1°C, 9°C
Parçalı bulutlu

6/9Hava durumu bugün nasıl olacak Meteorolojiden don ve buzlanma uyarısı İl il 17 Şubat hava durumu tahminleri

BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BOLU -3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 2°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU -3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

7/9Hava durumu bugün nasıl olacak Meteorolojiden don ve buzlanma uyarısı İl il 17 Şubat hava durumu tahminleri

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

8/9Hava durumu bugün nasıl olacak Meteorolojiden don ve buzlanma uyarısı İl il 17 Şubat hava durumu tahminleri

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI -18°C, -4°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM -12°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -5°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN -7°C, 2°C
Parçalı bulutlu

9/9Hava durumu bugün nasıl olacak Meteorolojiden don ve buzlanma uyarısı İl il 17 Şubat hava durumu tahminleri

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -1°C, 14°C
Az bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 13°C
Az bulutlu

MARDİN 4°C, 12°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 17°C
Az bulutlu

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#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul