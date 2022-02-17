Hava durumu bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den don ve buzlanma uyarısı! İl il 17 Şubat hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunmaktadır.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE 5°C, 17°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 4°C, 13°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 5°C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
TEKİRDAĞ 4°C, 12°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR -2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 4°C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 7°C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 2°C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ADANA 4°C, 18°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
HATAY 4°C, 15°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 0°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ANKARA -1°C, 9°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR -1°C, 11°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ -3°C, 5°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA -1°C, 9°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BOLU -3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 2°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU -3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AĞRI -18°C, -4°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM -12°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -5°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -7°C, 2°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -1°C, 14°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 3°C, 13°C
Az bulutlu
MARDİN 4°C, 12°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 5°C, 17°C
Az bulutlu