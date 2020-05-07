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Haber Giriş: 07 Mayıs 2020 - 09:21,

Hatay, Antalya Mersin hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Hatay, Antalya Mersin hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusu, İçişleri Bakanlığı tarafından genelge kapsamında bazı illerde sokağa çıkma yasağının kaldırılması dolayısıyla araştırılan konu oldu. Tedbirlere uyan ve vaka sayısı minimum seviyelerde yer alan şehirleri sokağa çıkma yasağı genelgesine dahil etmeyen İçişleri Bakanlığı, bu illerde şehirler arası seyahat yasağını da kaldırdı. Peki, bu kapsamda Antalya, Hatay ve Mersin yer alıyor mu? İşte, Hatay, Antalya Mersin hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun cevabı ve bazı detaylar

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Virüsten korunma tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında 7 büyükşehir hariç tutuldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan sokağa çıkma yasağı kapsamında Mersin, Hatay ve Antalya yasak dışında yer aldı. Peki, Hatay, Antalya Mersin hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasına dahil olmayacak mı? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar

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İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle, "Şehir giriş/çıkış tedbirleri" Genelgesi kapsamında daha önce seyahat kısıtlaması kaldırılan Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illerinde sokağa çıkma kısıtlaması da kaldırıldı.

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İçişleri Bakanlığı, 8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 arasında 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin illere genelge gönderdi.

Genelgeyle, 8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 8 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar saat 23.00'e kadar faaliyet gösterebilecek. 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak.

9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir) açık olacak.

9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

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