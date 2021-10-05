Hastayken covid aşısı olunur mu? Grip olanlar koronavirüs aşısı olabilir mi? İşte uzman yanıtı

GRİPKEN BİONTECH AŞISI OLUNUR MU? Grip sezonu başlamadan 15 gün önce grip aşısını olmanın faydalı olacağını söyleyen Prof. Dr. Alper Şener, koronavirüs ile grip aşısının bir arada olmasında da bir sorun olmadığının altını çiziyor.



“Bu konuyla ilgili ABD Gıda ve İlaç Dairesi ile ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi’nin önerisi aynı anda yapılabileceği yönünde. Fakat iki-üç gün ya da 15 gün arayla da olabilir. Hatta ilerde koronavirüs ile grip aşılarının birleştirilmesi de gündemde. Yani belki seneye Covid-19 artı grip aşısını birlikte içeren aşı uygulayacağız.”