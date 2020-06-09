Harvard Üniversitesi uydu görüntülerini inceledi! Salgında şoke eden detay

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şöyle:"İngiltere 40 bin 597, Brezilya 37 bin 312, İtalya 33 bin 964, Fransa 29 bin 209, İspanya 27 bin 136, Meksika 14 bin 53, Belçika 9 bin 606, Almanya 8 bin 792, İran 8 bin 351, Kanada 7 bin 835, Hindistan 7 bin 473,