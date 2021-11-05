Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

'BU İŞİN OKULUNU OKUYORUM' BURSA Uludağ Üniversitesi Ekonometri Bölümü 2. sınıf öğrencisi Tuğberk Yıldırım kripto paralarla ilişkisini şöyle anlatıyor: “Sivaslıyım, babam şoför, annem belediyede sosyal hizmetlerde çalışıyor. Bitcoin’i ve bu piyasayı elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum. Fiziksel çalışmayla kazanacağımdan daha fazla parayı aklımı kullanarak sağlayabilirim. Öğrenciler arasında çok popüler bir durum. Ne yazık ki insanların çoğu kulaktan dolma verilerle yatırım yapıyor. Bunu riskli bir durum olarak görüyorum. Paypal ülkemizde kullanılmasa da daha benzer uygulamalar sayesinde 18 yaş altı bu yatırımları çok rahat yapabiliyor. Kripto paralara duyduğum ilgi üniversitede ekonometri bölümünü seçmeme neden oldu. Bu sayede tüm olan biteni istatistiksel olarak algılamam da bana çok fayda sağlıyor. Kaybettiğim de oluyor ama bu işin geleceği olduğunu düşünüyorum.”