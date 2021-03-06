Hangi illerde uygulanacak, kaç saat sürecek? Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine toplantısı sonrası açıklanan 'kontrollü normalleşme' dönemiyle birlikte yeniden düzenlenen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta ilk kez uygulanacak. 39 ilde 32 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı bir genelge yayımladı. Genelgeye göre, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecekler.
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'Kontrollü normalleşme' döneminin başlamasıyla birlikte açıklanan yeni kararlara göre, yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma yasağı 6 Mart cumartesi günü akşam 21.00’den pazar gününün tamamını kapsayarak 8 Mart pazartesi günü sabah 05.00’te sona erecek.
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HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK?
6 Mart cumartesi günü akşam 21.00’den, 8 Mart pazartesi günü sabah 05.00’e kadar sürecek sokağa çıkma yasağı şu illerde uygulanacak:
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yayımlanan genelgede şu ifadeler yer aldı:
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Covid- 19 salgını ile mücadelede kontrollü normalleşme dönemine geçmiş bulunmaktayız. Yeni süreçte illerimiz düşük, orta, yüksek, çok yüksek olmak üzere 4 ayrı risk grubuna ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri, risk gruplarına göre belirlenmiştir.
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Tedbirler kapsamında hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ülke genelinde aynen devam etmektedir.
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Hafta sonlarında ise; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar günün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacaktır.
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Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerimizdeki vatandaşlarımızın, Bakanlığımızca daha önce çıkarılan genelgeler doğrultusunda temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alınmıştır.
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AÇIK OLAN İŞLETMELER
Bu kapsamda; market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler Pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.
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Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri Pazar günü 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir.
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Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.
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Online sipariş firmaları da Pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir.
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Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Pazar günü ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir.
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Kovid-19 salgını ile mücadelemiz sona erip eski normale dönünceye kadar TEMİZLİK, MASKE, MESAFE kurallarına uymaya devam etmeliyiz. Sağlığımız için hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Birlikte başaracağız.