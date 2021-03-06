Hangi illerde uygulanacak, kaç saat sürecek? Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

AÇIK OLAN İŞLETMELER Bu kapsamda; market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler Pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.