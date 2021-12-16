Kar ne zaman, nerelere yağdı? İstanbul'da kar yağışı ne zamana kadar devam edecek? İşte kar haberleri
Yurdun birçok şehrinden kar fotoğrafları gelmeye başladı. Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Hava sıcaklıklarının güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Peki, İstanbul'un hangi ilçelerine kar yağdı? Kar yağışı ne zaman bitecek? Kar fotoğrafları gelmeye başladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Marmara Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. İstanbul’da Silivri’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Birçok mahallede yağmurla karışık şekilde başlayan kar yağışının, ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.
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Meteoroloji'nin tahmin haritasına göre perşembe gününden itibaren İç Anadolu ve Doğu Anadolu'dan başlayarak kar yağışı etkili olacak. Cumartesi günü kıyı kesimler dışında tüm yurtta kar yağışı beklenirken, 20 Aralık pazartesi günü İstanbul'da da karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.
BOLU DAĞI'NDA YOĞUN KAR
Bolu’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı D-100 karayolu Bolu Dağı kesiminde etkisini artırırken, yeşil alanlarda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.Kar yağışının etkili olduğu ve kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler güçlükle ilerliyor.
KAZDAĞLARI'NIN YÜKSEKLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
Kazdağları’nın yüksek kesimleri öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. Çanakkale ve Balıkesir illeri arasında sınır olan Kazdağları’nda Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle kar yağışı etkili oldu. Çanakkale’nin Yenice ilçesi Kalkım beldesi yükseklerinde Dalak Suyu ve Tavşan Oynağı bölgelerinde kar yüksekliği yer yer 5 santimetreyi aştı. Ağaçlar beyaz örtüsüne kavuştu.
SAKARYA'NIN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarı sonrasında Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarısında bulunduğu Sakarya’da yağmur şeklinde görülen yağış, yüksek kesimlerde etkisini kara bıraktı.
KARTEPE'DE YOĞUN KAR YAĞIŞI
Kocaeli'de Kartepe'nin zirvelerine beklenen yoğun kar yağışının başlamasının ardından kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu. Vatandaşlar ise kar yağışının keyfini sürdü.Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, kar kalınlığı ise 40 santimetreye kadar ulaştı. Yağış sonrası kayak pistleri açılmaya hazırlanırken, vatandaşlar da karla oynamak ve fotoğraf çekmek için Samanlı Dağları'na akın etmeye başladı.