Hamileler aşı olabilir mi? Hamile ve emziren anneler hangi aşıyı olmalı?
Hamileler ve emziren annelerin aşı olma hususu, kafalarda oluşan soru işareti nedeniyle araştırılmaya devam ediyor. Sinovac ve Biontech aşılarından birini seçen vatandaşlar, hastaneler veya aile hekimliklerinden aşı randevusu alabiliyor. Peki hamileler ve emziren anneler Covid-19 aşısı olabilir mi? Gebelere Covid-19 aşısı uygulanmasının zararları var mı? İşte, hamile ve emziren anneler için aşı detayları
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1
Hamileler ve emziren anneler için aşı detayları merak ediliyordu. Sağlık Bakanlığı Covid-19 aşısı bilgilendirme platformu üzerinden, aşı süreciyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Bu konulardan biri de hamile ve emziren annelerle ilgili oldu. Bakanlık, “hamileler ve emziren anneler Covid-19 aşısı olabilir mi?” sorusunu yanıtsız bırakmadı.
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Gebelikte inaktif Covid-19 aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. Covid-19’u ağır geçirme riski yüksek olan gebelere kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir. Aşının gebeliğin ilk üç ayında uygulanmaması tercih edilir.
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Emziren annelere Covid-19 aşısı uygulanabilir mi?
Emzirme döneminde Covid-19 aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. Covid-19’u ağır geçirme riski yüksek olan emziren kadınlara kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir.
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Hamileler aşı sonrası nelere dikkat etmeli?
Aşı yaptırmaya karar veren anne adayları, Covid-19 aşısı uygulandıktan sonra dikkati elden bırakmamalı.
Aşılandıktan sonra da; -Maske takılmalı. - Başkalarıyla arada mesafe olmalı. - Kalabalıktan kaçınılmalı. - El hijyenine dikkat edilmeli.