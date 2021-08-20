Hamileler aşı olabilir mi? Hamile ve emziren anneler hangi aşıyı olmalı?

Hamileler ve emziren anneler için aşı detayları merak ediliyordu. Sağlık Bakanlığı Covid-19 aşısı bilgilendirme platformu üzerinden, aşı süreciyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Bu konulardan biri de hamile ve emziren annelerle ilgili oldu. Bakanlık, “hamileler ve emziren anneler Covid-19 aşısı olabilir mi?” sorusunu yanıtsız bırakmadı.