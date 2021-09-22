Hamileler aşı olabilir mi? Bilim Kurulu'ndan hamilelerin covid 19 aşısı ile ilgili son dakika karar!

HAMİLELER AŞI YAPTIRABİLİR Mİ? Bilim Kurulu, koronavirüsteki gelişmeleri ele almak için bugün toplandı. Toplantının ardından Bakan Koca, alınan kararları açıkladı. Bakan Koca, hamilelerle ilgili şunları ifade etti;



Bilim Kurulumuz bağışıklık sistemi zayıf olan vatandaşlarımızı özel olarak ele almış aşı olma durumlarını değerlendirmiştir. Bu durumda olan vatandaşlarımızın aşılarını tamamlamak üzere özel bir çalışma yürütüyoruz. Benzer durumda gebelerimizin de hastalığa yakalanmalarında artış yaşanmıştır. Bu salgının seyrinde yeni bir durum. Gebelerimizin aşı olmalarında bir tereddüt olmaması gerektiği bir kere daha bilim kurulumuzca ortaya konmuştur. Anne adaylarımız tereddüt etmeden aşılarını olmalılar.