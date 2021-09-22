Hamileler aşı olabilir mi? Bilim Kurulu'ndan hamilelerin covid 19 aşısı ile ilgili son dakika karar!
Hamileler aşı yaptırıp yaptırmayacakları, anne adaylarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Toplumda, hatta dünyada en çok konuşulan konular arasında bulunan covid-19 aşısının gebeler ile olan ilişkisi uzmanlar tarafından değerlendirilirken, son dakika açıklama geldi. KoronavirüsBilim Kurulu Toplantısı sonrası yazılı açıklama yayınlayan Sağlık Bakanı Koca, milyonların merak ettiği "Hamileler aşı olabilir mi?" sorusuna net yanıt verdi. İşte, Hamilelerin covid 19 aşısı ile ilgili Bakan Koca'nın yaptığı açıklamanın detayları.
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Hamileler koronavirüs aşısı olmalı mı, sorusunun yanıtı Sağlık Bakanı Koca tarafından belli oldu. Gebe olmayan kadınların covid-19 riski altında olduğu uzmanlar tarafından bildirildi. Türkiye'de salgının önüne geçmek adına uygulanan koronavirüs aşısının hamilelerde uygulanması gerektiği Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklandı. Gebelerin covid 19'a yakalanma riskinin arttığını belirten Bakan Koca, "Gebelerimizin aşı olmalarında bir tereddüt olmaması gerektiği bir kere daha bilim kurulumuzca ortaya konmuştur. " ifadelerini kullandı.
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HAMİLELER AŞI YAPTIRABİLİR Mİ?
Bilim Kurulu, koronavirüsteki gelişmeleri ele almak için bugün toplandı. Toplantının ardından Bakan Koca, alınan kararları açıkladı. Bakan Koca, hamilelerle ilgili şunları ifade etti;
Bilim Kurulumuz bağışıklık sistemi zayıf olan vatandaşlarımızı özel olarak ele almış aşı olma durumlarını değerlendirmiştir. Bu durumda olan vatandaşlarımızın aşılarını tamamlamak üzere özel bir çalışma yürütüyoruz. Benzer durumda gebelerimizin de hastalığa yakalanmalarında artış yaşanmıştır. Bu salgının seyrinde yeni bir durum. Gebelerimizin aşı olmalarında bir tereddüt olmaması gerektiği bir kere daha bilim kurulumuzca ortaya konmuştur. Anne adaylarımız tereddüt etmeden aşılarını olmalılar.
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‘AŞI OLMAYIN’ DİYEN HEKİMLERİ KINIYORUZ
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke de, hamileliğin her ayında aşı olunabileceğini, ancak hassas geçiren anne adaylarının ilk 3 aydan sonra olabileceğini açıkladı. Aşı karşıtı açıklama yapan doktorların toplumsal bir hata yaptıklarını belirten Prof. Dr. Karateke, ölüm oranlarının hamilelerde çok yüksek olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Biz TJOD olarak kendi dernek üyelerimizden hiç ‘Aşı olmayın’ önerisinde bulunan bir doktor olduğunu duymadık. Ancak hamilelere aşı olmamayı öneren hekimleri kınıyoruz. Toplumsal bir hata yapıyorlar.
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HAMİLELER NE ZAMAN AŞI OLABİLİR?
Prof. Dr. Ateş Karateke, COVID-19 aşısına dair akıllardaki soruları şöyle yanıtladı:
Gebe kalmayı düşünen kadınlara, hamilelikten önce aşı olmalarını öneriyoruz.
Çok hassas olan hamileler 3 aydan sonra aşı olabilir.
İlk dozunu olan hamileler ise ikinci dozlarını 12 haftadan sonra yaptırabilir.
Hassasiyetleri olmayan hamilelerde ise ilk 3 aydan sonra aşı yapılabilir.
mRNA aşıları DNA’ya entegre olmaz ve DNA’yı bozmaz.
Tetanoz gibi inaktif aşıları yıllardan beri hamilelerde uyguluyoruz.