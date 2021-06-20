Kapalı yüzme havuzları yasak mı, ne zaman açılır? Kapalı yüzme havuzları için genelge detayı!

Kapalı yüzme havuzları ne zaman açılacak sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. 1 Haziran'da İçişleri Bakanlığı tarafından 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri' konulu yayınlanan genelgede "Kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir." ifadesi kullanılmıştı. Bu işletmelerin açılacağı tarih henüz belli olmadı.