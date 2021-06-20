Kapalı yüzme havuzları yasak mı, ne zaman açılır? Kapalı yüzme havuzları için genelge detayı!
Hamamlar, saunalar ve kapalı yüzme havuzlarının durumu Kabine Toplantısı öncesinde gündeme geldi. Kapalı yüzme havuzlarında kısıtlamaların devam edeceğini 1 Haziran'da yayınladığı genelge ile bildiren İçişleri Bakanlığı, yeni karar alınıncaya kadar kararın süreceğini duyurmuştu. 21 Haziran tarihinde yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda kademeli normalleşmenin üçüncü etabında bazı kısıtlamaların kaldırılması ön görülüyor. Başta işletme sahipleri olmak üzere milyonlarca vatandaşın gözü hamamlar, saunalar ve kapalı yüzme havuzlarının açılacağı tarihte. Peki, kapalı yüzme havuzları ne zaman açılacak? İşte, ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Kapalı yüzme havuzları ne zaman açılacak sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. 1 Haziran'da İçişleri Bakanlığı tarafından 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri' konulu yayınlanan genelgede "Kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir." ifadesi kullanılmıştı. Bu işletmelerin açılacağı tarih henüz belli olmadı.
2
KAPALI YÜZME HAVUZLARI AÇILACAK MI?
Sauna, kapalı yüzme havuzu ve saunaların açılacağı tarih henüz netlik kazanmadı. 21 Haziran tarihli Kabine Toplantısı'nda bu işletmelerin durumunun ele alınıp alınmayacağı belli olmadı. Konuyla ilgili net açıklamaların ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.
3
KABİNE TOPLANTISI'NDA ELE ALINACAK KONULAR
Kabine toplantısında Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere ülke gündemindeki önemli konuların ele alınması bekleniyor.
Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması öngörülürken, hız kazanan aşılama çalışmalarının masaya yatırılarak, bunun vaka sayılarına yansımalarının değerlendirileceği, ayrıca yerli aşı çalışmalarının da toplantının önemli başlıklarından olacağı tahmin ediliyor.
4
Kısıtlama tedbirlerinin de görüşülmesi beklenen toplantıda, başta pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması olmak üzere tedbirlerin gevşetilip gevşetilmeyeceği, normalleşmeye ilişkin yeni adımlar atılıp atılmayacağı konularının toplantının önemli gündem maddelerinden olması öngörülüyor.
Turizm sezonunun açılması, Rusya'dan Türkiye'ye uçuşların 22 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak olması gibi konuların da gündeme geleceği tahmin edilen toplantıda, turizme yönelik Kovid-19 tedbirlerinin masaya yatırılması bekleniyor.
5
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sunum yapması beklenen toplantıda, turizm sektörüne verilen KDV desteğinin uzatılması konusunun gündeme gelmesi öngörülüyor.
Salgın sonrasında çalışanlara ve iş yerlerine verilen desteklerin toplantı gündeminde olacağı tahmin ediliyor.