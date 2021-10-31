Halloween (Cadılar Bayramı) nedir, ne zaman? İşte Halloween’ın kutlandığı ülkeler ve tarihçesi
Halloween (Cadılar Bayramı) her yıl ekim ayında gündeme geliyor. Renkli kostümlere ve korku temalı süslemelere sahne olan Halloween için hazırlık günler öncesinden başlıyor. . Çocukların, genellikle korkunç kostümler giyerek, kapı kapı dolaşıp şekerleme ve harçlık topladığı bir bayramdır. Diğer Cadılar Bayramı kutlamalarında yapılan etkinlikler arasında maskeli balolar, balkabağından fener oyma, korku filmi seansları ve perili olduğuna inanılan evlere düzenlenen geziler sayılabilir. Peki Halloween ne demek, ne zaman kutlanıyor?
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Cadılar Bayramı bir diğer adıyla Halloween, bu yıl da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 31 Ekim’de kutlanıyor. Bu yıl pazar gününe denk gelen Halloween’da hem küçükler hem de büyükler giydikleri kıyafetlerle Cadılar Bayramı ruhunu hissettiriyor.
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Cadılarr Bayramı, başlıca Kuzey Amerika ve Britanya Adaları'nda yer alan ülke ve bölgelerde kutlanır. Bu bölgelerde çok büyük ve görkemli bir festival olan Cadılar Bayramı kutlamaları, Amerikan kültürünün etkisiyle Avrupa ve Okyanusya'da yer alan diğer Batılı ülkelerin yanı sıra Japonya, Filipinler ve Latin Amerika'da da yaygınlaşmaktadır.
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Pagan ve sonrasında Hristiyan geleneği haline gelen Cadılar Bayramı'nın başlangıcı, Samhain olarak bilinen Kelt Festivalidir. Başlangıç yılı tam olarak bilinmese de kutlamaların yapıldığı 31 Ekim tarihi günümüze kadar hiç değişmeden gelmeyi başarmıştır.
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Cadılar Bayramı bir pagan festivali olarak ilk kez İngiltere'de İrlandalılar, İskoçlar ve Galliler tarafından kutlanmaya başlandı.