Gündem Haber Giriş: 07 Temmuz 2021 - 14:34 | 07 Temmuz 2021 - 14:35

Hakim ve savcı alımı ne zaman? Adalet Bakanı açıkladı

2021 hakim ve savcı alımlarına yönelik araştırmalar yoğunlaştı. Bu yıl içinde ne kadar hakim ve savcı alımı yapılacağı, hukuk mezunu vatandaşların merak ettikleri konular arasında yer alıyordu. Tüm bunlar olurken, müjdeli haber Adalet Bakanı'ndan geldi. Peki, hakim ve savcı alımı ne zaman?