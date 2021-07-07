Hakim ve savcı alımı ne zaman? Adalet Bakanı açıkladı
2021 hakim ve savcı alımlarına yönelik araştırmalar yoğunlaştı. Bu yıl içinde ne kadar hakim ve savcı alımı yapılacağı, hukuk mezunu vatandaşların merak ettikleri konular arasında yer alıyordu. Tüm bunlar olurken, müjdeli haber Adalet Bakanı'ndan geldi. Peki, hakim ve savcı alımı ne zaman?
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yıl sonunda 1000 kişi hukuk fakültesi mezunlarından, yine avukatlıktan, idari yargı ve adli yargı için hakim savcı alımı inşallah gerçekleşmiş olacak." dedi. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin 2020-2021 Akademik Yılı mezuniyet törenine katıldı.
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Mezun olan öğrencilere, hakim savcı alımı yapılacağı müjdesini veren Gül, "Yıl sonunda 1000 kişi hukuk fakültesi mezunlarından, yine avukatlıktan, idari yargı ve adli yargı için hakim savcı alımı inşallah gerçekleşmiş olacak." açıklamasında bulundu.
Bu kapsamda ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.