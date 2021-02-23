Haftalık vaka sayıları açıklandı.. Hangi illerde koronavirüs arttı, hangi illerde düştü.. İşte il il gelen son veriler

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilkini geçen hafta açıkladığı illerin haftalık koronavirüs vaka sayılarını Twitter'dan duyurdu. Bakan Koca'nın paylaştığı haftalık vaka sayısı haritasına göre; üç büyük ilde vaka sayılarında çok büyük değişiklik olmadığı görülürken,



İstanbul'da 100 bin kişide 68.23, Ankara'da 35.39, İzmir'de ise 42,67 vaka sayısı belirlendi.



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, vaka sayılarında bazı illerde belirgin artış olduğunu belirterek, "Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var.



Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız" ifadelerini kullandı