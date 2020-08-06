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Hürriyet
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Haber Giriş: 06 Ağustos 2020 - 07:49,

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakan Yardımcısı sokağa çıkma yasağı iddialarına yanıt verdi!

Sokağa çıkma yasağı var mı sorusu ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulaması bir süredir yapılmıyor. Sosyal medya dolaşan sokağa çıkma yasağı iddiaları ile ilgili İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı açıklama yaptı. Peki 8 Ağustos’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte yanıtı…

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak ediliyor. Sokağa çıkma yasağı uygulaması koronavirüs önlemleri kapsamında bir süre uygulandı. Vatandaşlar yılın ilk bayramını da evlerinde geçirdiler. Sosyal medyada dolan iddialar ile ilgili İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı açıklama yaptı. Çataklı, Twitter hesabından, ‘sahte içerik’ görselini paylaşarak vatandaşların kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmemesi gerektiğini duyurdu.

2RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
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RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirlerin resmi kanallardan duyurulduğunu bildirdi.
Çataklı, Twitter hesabından, "sahte içerik" görselini paylaşarak vatandaşların kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmemesi gerektiğini belirtti.
İsmail Çataklı şu ifadeleri kullandı:
"Kovid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bugüne kadar resmi kanallarla duyurulmuştur. Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur."

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