Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 5 ile sağanak uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Giresun ve Artvin çevreleri ile Rize'nin doğusunun yağmurlu, Artvin'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, yarın öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



RİZE 12°C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu ile yarın öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak yağışlı



SAMSUN 14°C, 22°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı



TOKAT 9°C, 22°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu



TRABZON 14°C, 23°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı