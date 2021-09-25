Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 5 ile sağanak uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri
Hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji son dakika uyarıda bulundu. Son hava durumu raporuna göre Rize'nin doğusu, Giresun ve Artvin çevreleri ile yarın Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde yağışlar bekleniyor. İstanbul'da ise hava sıcaklıkları 23 derece olacak. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, MGM İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
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1
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Rize'nin doğusu, Giresun ve Artvin çevreleri ile yarın Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, bu akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
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HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA Parçalı, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 15°C, 26°C Parçalı bulutlu
İSTANBUL 15°C, 23°C Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 10°C, 26°C Parçalı bulutlu
KOCAELİ 13°C, 23°C Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
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EGE Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 7°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 13°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 18°C, 29°C Az bulutlu ve açık
MANİSA 13°C, 31°C Az bulutlu ve açık
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AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 32°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA 19°C, 31°C Az bulutlu ve açık
HATAY 14°C, 29°C Az bulutlu ve açık
ISPARTA 9°C, 26°C Az bulutlu ve açık
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İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 8°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 8°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
KONYA 7°C, 22°C Az bulutlu ve açık
SİVAS 3°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
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BATI KARADENİZ Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 8°C, 18°C Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DÜZCE 11°C, 22°C Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı
SİNOP 15°C, 21°C Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 13°C, 21°C Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Giresun ve Artvin çevreleri ile Rize'nin doğusunun yağmurlu, Artvin'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, yarın öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 12°C, 24°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu ile yarın öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN 14°C, 22°C Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TOKAT 9°C, 22°C Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu
TRABZON 14°C, 23°C Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
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DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusunun yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM 2°C, 15°C Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu
KARS 2°C, 16°C Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
MALATYA 8°C, 22°C Az bulutlu ve açık
VAN 11°C, 18°C Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
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GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 12°C, 25°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 13°C, 26°C Az bulutlu ve açık
SİİRT 13°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı, yarın az bulutlu ve açık