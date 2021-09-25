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GeriGündem Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 5 ile sağanak uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri
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Haber Giriş: 25 Eylül 2021 - 00:16 | 

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 5 ile sağanak uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri

Hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji son dakika uyarıda bulundu. Son hava durumu raporuna göre Rize'nin doğusu, Giresun ve Artvin çevreleri ile yarın Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde yağışlar bekleniyor. İstanbul'da ise hava sıcaklıkları 23 derece olacak. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, MGM İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.

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1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Rize'nin doğusu, Giresun ve Artvin çevreleri ile yarın Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, bu akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

2HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 15°C, 26°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 15°C, 23°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 26°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 13°C, 23°C
Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

3

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 18°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 13°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

4

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 9°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

5

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 7°C, 22°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS 3°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

6

BATI KARADENİZ
Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 18°C
Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DÜZCE 11°C, 22°C
Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı

SİNOP 15°C, 21°C
Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 21°C
Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı

7

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Giresun ve Artvin çevreleri ile Rize'nin doğusunun yağmurlu, Artvin'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, yarın öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 12°C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu ile yarın öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN 14°C, 22°C
Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TOKAT 9°C, 22°C
Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu

TRABZON 14°C, 23°C
Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

8

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusunun yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 2°C, 15°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu

KARS 2°C, 16°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

MALATYA 8°C, 22°C
Az bulutlu ve açık

VAN 11°C, 18°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

9

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 13°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı, yarın az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

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