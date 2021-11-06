Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte 6-7 Kasım için son hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının artmasıyla Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek yoğun sis ve pusun görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor. Sis ve pus, 8 Kasım Pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.