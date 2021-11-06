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GeriGündem Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte 6-7 Kasım için son hava durumu tahminleri
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Haber Giriş: 06 Kasım 2021 - 01:12 | 

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte 6-7 Kasım için son hava durumu tahminleri

Meteoroloji son dakika hava durumu tahminlerini yayınladı. Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinden seyrederken, son hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde cumartesi günü yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Ülke genelinde ise yağışlı hava beklenmiyor. Peki, hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte, MGM İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 6 Kasım hava durumu tahminleri.

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1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının artmasıyla Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek yoğun sis ve pusun görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor. Sis ve pus, 8 Kasım Pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

2HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli

İSTANBUL 13°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli

KIRKLARELİ 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli

KOCAELİ 14°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli

3

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

4

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Göller Yöresinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 16°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

5

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 8°C, 21°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 7°C, 22°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 2°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

6

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 6°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE 10°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 4°C, 21°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 15°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

7

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇORUM 8°C, 18°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN 13°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

TOKAT 7°C, 19°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON 14°C, 19°C
Az bulutlu ve açık

8

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM 1°C, 14°C
Az bulutlu ve açık

KARS -2°C, 12°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA 8°C, 19°C
Az bulutlu ve açık

VAN 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

9

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 9°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 10°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 12°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

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