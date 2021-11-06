Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte 6-7 Kasım için son hava durumu tahminleri
Meteoroloji son dakika hava durumu tahminlerini yayınladı. Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinden seyrederken, son hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde cumartesi günü yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Ülke genelinde ise yağışlı hava beklenmiyor. Peki, hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte, MGM İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 6 Kasım hava durumu tahminleri.
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1
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının artmasıyla Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek yoğun sis ve pusun görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor. Sis ve pus, 8 Kasım Pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.
2
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 11°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli
İSTANBUL 13°C, 21°C Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli
KIRKLARELİ 11°C, 21°C Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli
KOCAELİ 14°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli
3
EGE Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 21°C Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 13°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 17°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 13°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
4
AKDENİZ Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Göller Yöresinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 14°C, 29°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA 16°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
HATAY 13°C, 28°C Az bulutlu ve açık
MERSİN 17°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
5
İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık, bölgenin güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 8°C, 21°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 7°C, 22°C Az bulutlu ve açık
KONYA 7°C, 21°C Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 2°C, 20°C Az bulutlu ve açık
6
BATI KARADENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 6°C, 24°C Az bulutlu ve açık
DÜZCE 10°C, 28°C Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 4°C, 21°C Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 15°C, 24°C Az bulutlu ve açık
7
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ÇORUM 8°C, 18°C Az bulutlu ve açık
SAMSUN 13°C, 20°C Az bulutlu ve açık
TOKAT 7°C, 19°C Az bulutlu ve açık
TRABZON 14°C, 19°C Az bulutlu ve açık
8
DOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık, bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM 1°C, 14°C Az bulutlu ve açık
KARS -2°C, 12°C Az bulutlu ve açık
MALATYA 8°C, 19°C Az bulutlu ve açık
VAN 3°C, 13°C Parçalı ve az bulutlu
9
GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.