Güzel başladı, kötü bitti

Aralarında terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının da bulunduğu Hermannplatz noktasında 4 bin kadar eylemci yer aldı. Kalabalığın kısa sürede artması üzerine emniyet güçleri katılımcıları Sonnenalle Caddesi üzerinde durdurmak zorunda kaldı. Helikopterle havadan kontrolün yanı sıra, 3 bin 200 polis memurunun da sahada görevli olduğu eylemde, yürüyüş konvoyunun sürekli durdurulması, çoğu 25 yaş altı gençler arasında öfke ve gerilimin artmasına neden oldu. Beklenmedik kalabalığı kontrol etmek için yürüyüşü ikiye bölerek, arada tampon nokta oluşturan emniyet birimlerinin bu tutumu, eylemcilerin arada sıkışmasına neden oldu.