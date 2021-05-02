Çiğdem HIZKAN, BERLİN / Kazım DOĞAN, FRANKFURT / Ali MERCİMEK, MÜNİH
Haber Giriş: 02 Mayıs 2021 - 12:55 |
Güzel başladı, kötü bitti
Almanya’da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında on binlerce kişi sokaklara döküldü. Ülkenin birçok kentinde barışçıl başlayan gösteriler ilerleyen saatlerde sertleşti. Çöp bidonlarını ve barikatları ataşe veren göstericiler polise taş attı, polis ise biber gazıyla eylemcilere müdahale etti. Ülke genelinde çok sayıda gösterici gözaltına alındı.
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Başkent Berlin’de 1 Mayıs eylemleri sabah saatlerinde Alman Sendikalar Birliği (DGB) tarafından gerçekleşen mitingle başladı. Brandenburg Kapısı önünde gerçekleşen mitingde, korona döneminde işçilerin sağlık ve iş güvenliği konuşmaları ön plana çıktı.
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Öğle saatlerinde ise Berlin’in lüks semtlerinden Grünewald’de ‘yüksek kiraların protesto’ çağrısına 10 bin kişi katıldı. Eylemcilerin ortak çağrılarında ise artan kiralar karşısında zenginlerden daha fazla vergi alınması talepleri vardı. Saat 17.00 sıralarında Berlin’in Neukölln semtinde, sol gruplar tarafından düzenlenen geleneksel ‘Devrimci 1 Mayıs’ gösterilerine ise 10 binin üzerinde eylemci katıldı.
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Aralarında terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının da bulunduğu Hermannplatz noktasında 4 bin kadar eylemci yer aldı. Kalabalığın kısa sürede artması üzerine emniyet güçleri katılımcıları Sonnenalle Caddesi üzerinde durdurmak zorunda kaldı. Helikopterle havadan kontrolün yanı sıra, 3 bin 200 polis memurunun da sahada görevli olduğu eylemde, yürüyüş konvoyunun sürekli durdurulması, çoğu 25 yaş altı gençler arasında öfke ve gerilimin artmasına neden oldu. Beklenmedik kalabalığı kontrol etmek için yürüyüşü ikiye bölerek, arada tampon nokta oluşturan emniyet birimlerinin bu tutumu, eylemcilerin arada sıkışmasına neden oldu.
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Cadde üzerinde inşaat bariyerlerinin devrilmesiyle başlayan ilk çatışmalar, polise atılan şişeli, taşlı saldırıya dönüştü. Etrafta bulunan kiralık bisikletlerin yakılması, çöp konteynerlerini yolun ortasına çekilerek ateşe verilmesi ise gerilimin tırmanmasına neden oldu. Biber gazı kullanan polis, TOMA’larla alana girerek göstericilerin arasına bariyer kurdu. Saat 21.00 sıralarında ise artan olaylar sonrasında Kreuzberg Oranien Caddesi’nde son bulması beklenen yürüyüş, güvenlik tedbirleri nedeniyle iptal edildi.
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Başta müzisyenler olmak üzere pek çok farklı performans sanatçısının bir araya geldiği Doğu İstasyonu-OstBahnhof’daki gösteriler ise renkli görüntülere sahne oldu. Danslar ve şarkılarla katılımcılara keyifli anlar yaşatan organizasyon komitesi, pandemi nedeniyle kapalı tutulan bar, kafe gibi eğlence mekânlarının bir an önce açılarak kültürel faaliyetlerin başlamasına izin verilmesini istedi.
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Berlin’de gün boyu süren 41 kayıtlı gösteri düzenlendi. Pek çoğu barışçıl ortamda geçen gösterilere yaklaşık 30 bin eylemci katıldı, 5 bin 600 polis memuru görev yaptı. Gün sonunda 240 eylemci gözaltına alınırken, 30 polis memurunun da yaralandığı öğrenildi.
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DGB’nin Frankfurt’ta ‘Dayanışma Gelecektir’ adıyla düzenlediği 1 Mayıs mitingine ise yaklaşık 4 bin kişi katıldı.
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Katılımcılar, ‘DGB, nefrete ve şiddete karşı’, ‘Çok zenginler kasaya’, ‘“Biz grev yaptığımızdan dünya durur’ dövizleri taşıdı. Dünyadaki işçilerin hep aynı mücadeleyi verdiğini kaydeden DGB Frankfurt Başkanı Philipp Jacks, Almanya’nın kriz günlerinde sosyal devlet olmasının gereğini yerine getirdiğini söyledi.
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Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann da çalışanlardan, kazanılmış sosyal haklara sahip çıkmalarını istedi. Deutsche Bank’ın son yedi yılın en kazançlı yılı olması nedeniyle hissedarlarını sevindirdiğine dikkati çeken Feldmann, ancak esnafın pandemide fakirleştiğini, işverenlerin de sosyal kesintilerden bahsetmeye başladığını belirtti. Feldmann, devletin borçlanmaya giderek kemer sıkma politikası uygulamaması gerektiğini savundu.
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DGB Hessen Thüringen Başkanı Michael Rudolph ise şunları söyledi: “Adil, onurlu bir ödeme istiyoruz. Krizden birlikte güçlenerek çıkmalıyız. 9 milyar euro destek alan Lufthansa işçi çıkarmaktan bahsediyor. Bu kabul edilemez. Destekler istihdamın korunması şartıyla verilmelidir. İşverenler krizden sonra kendileri için vergi indirimi istemeye başladı. Bu asla söz konusu olamaz. Güçlü omuzlar daha çok yük taşımalı.”
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Münih’te de çok sayıda kişi 1 Mayıs kutlamaları için cadde ve meydanları doldurdu. Kent genelinde toplam 11 ayrı yürüyüş düzenlendi. İlk gösteri kentin lüks semtlerinden Grünwald’de yapıldı. Ancak semt meydanında toplanan sol gruplar, pandemi kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle polis müdahalesiyle karşılaştı. Lüks villalar arasında yürümek isteyen göstericilere polis geçit vermedi. Çıkan arbedede çok sayıda kişi yaralandı, mukavemet gösterenlerden bazıları gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin biber gazı kullandığı gösteriler fazla uzamadan son buldu. Kent meydanında toplanan diğer bir grup yanıcı madde kullanınca, polis müdahale etti. Göstericiler karşı gelince olaylar çıktı, çok sayıda gösterici hakkında cezai işlem başlatıldı.
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DGB merkez binası önünde toplanan aralarında Türklerin de bulunduğu gruplar Königs Meydanı’na kadar yürüdü. Yaklaşık 700 kişinin katıldığı kutlamalarda konuşan DGB Başkan Yardımcısı Verena di Pasquale, eyalet genelinde 1 milyondan fazla insanın asgari ücretin altında çalıştığını vurgulayarak, durumun kabul edilemez olduğunu söyledi. Pandemi süresince zor durumda kalan insanlara daha fazla yardım talebinde bulunuldu.