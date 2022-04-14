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Güneş fırtınası nedir, ne zaman gerçekleşecek? NASA'dan Güneş fırtınası açıklaması

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NASA'dan Güneş fırtınası açıklaması geldi. Bir uzman, Güneş fırtınasının perşembe günü Dünya'yı vuracağını açıkladı. Güneş fırtınasının iletişim araçlarını etkileyebileceği konuşuluyor. Fırtınanın etkisi olarak elektrik kesintilerinin yanı sıra GPS ve radyo kesintileri de yaşanabilir. Peki, Güneş fırtınası nedir, ne zaman gerçekleşecek?

1/3Güneş fırtınası nedir, ne zaman gerçekleşecek NASAdan Güneş fırtınası açıklaması

NASA ve NOAA (Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi) modellerini inceleyen bir uzman, Güneş fırtınası uyarısında bulundu ve tarih verdi.

Uzay hava fizikçisi Dr. Tamitha Skov, Twitter hesabından açıklamada bulundu. Skov'un açıklamaların göre Güneş fırtınası 14 Nisan'da Dünya'ya çarpacak.

2/3Güneş fırtınası nedir, ne zaman gerçekleşecek NASAdan Güneş fırtınası açıklaması

Skov, "Gelen Güneş fırtınası, 14-15 Nisan'da Kuzey Işıkları'nı orta enlemlere getirebilir. G2 düzeyindeki koşullara ulaşma şansı, yüksek enlemlerde %80 ve orta enlemlerde %20'dir. GPS kullanıcıları gece kesintiye uğrayabilir" ifadesini kullandı.

3/3GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR

GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR?

Güneş yüzeyindeki koyu renkli "güneş lekeleri"nde, Güneş'in manyetik alanında oluşan bir nevi kısa devre sonucu ışın ve plazma patlamaları meydana geliyor. Bu patlamalar sonucu röntgen veya ultraviyole gibi ışınlar aşığa çıkıyor. Uzmanlar, büyük bir patlamanın ise milyarlarca ton maddeyi uzayın milyonlarca kilometre derinliğine saçabileceğini belirtiyor.

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