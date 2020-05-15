Gta 5 Epic Games ile ücretsiz oldu! GTA 5 nasıl indirilir ve sistem gereksinimleri neler?

İlk çıktığı günlerde olduğu gibi hala popülaritesini sürdüren GTA 5 Epic Games aracılığıyla ücretsiz olarak erişime sunuldu. Önceki gün sürpriz olarak duyurulan GTA 5, sosyal medyada pek çok oyunseverin gündeminde yer almıştı. Oyun yaratıcısı Epic Games tarafından ücretsiz olarak indirme imkanı sunulan GTA 5, sistem gereksinimleri yeterli olan bilgisayar kullanıcıları tarafından rahatlıkla oynanabilecek. Peki, GTA 5 Premium Edition nedir ve nasıl oynanır? İşte, Epic Games ile GTA 5 indirme süreci hakkında detaylı bilgiler



GTA 5 NASIL İNDİRİLİR?



Epic Games tarafından duyurulan bilgilere göre GTA 5'i ücretsiz indirebilmek için 15-21 Mayıs tarihleri arsında sisteme giriş yapmak gerekecek. İki aşamalı doğrulama kodu olmadan indirmenin mümkün olmadığı GTA 5, belirli aşamaların tamamlanmasının ardından cihazlara yüklenebilecek.