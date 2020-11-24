Göktaşı nedir? Dünyaya meteor çarpacak mı 2020? NASA'dan açıklama geldi!
Dünyaya göktaşı çarpacağı iddiaları sosyal medyada yer alırken, NASA'dan şaşırtıcı açıklama geldi. Gelen açıklamada Dünyaya meteor çarpacağı iddiaları netlik kazandı. 822 metre büyüklüğünde potansiyel tehlike oluşturabilecek bir asteroidin hızla dünyaya yaklaştığı ifade edildi. Avustralya’da geçtiğimiz günlerde yaşanan meteor düşmesi geceyi adeta gündüze çevirmişti. Kum tanesiyle çakıl taşı arasındaki büyüklüklerde olan meteorlar atmosferde yanarlar. Peki, Dünyaya göktaşı çarpacak mı? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.
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Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) göktaşı iddialarıyla ilgili çarpıcı açıklamada bulundu. Potansiyel tehlike oluşturabilecek bir göktaşının, 29 Kasım’da Dünya’ya yakın geçeceği bildirildi. Sosyal medya ve internette merak konusu olan göktaşı iddialarının yanı sıra Türkiye'ye meteorun düşüp düşmeyeceği de gündeme geldi. uzmanlara göre bu tür objelerin dünyaya her yüzyılda bir çarpma ihtimali 50 binde bir. Diğer yandan Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin gök taşı giriyor.
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METEOR NEDİR?
NASA'nın açıklamasıyla "meteor" ve "meteor düşmesi" terimleri tekrar gündeme geldi. Göktaşları bazen Dünya’nın atmosferine girer. Atmosfere giren göktaşlarına meteor denir. Genellikle kum tanesiyle çakıl taşı arasındaki büyüklüklerde olan meteorlar atmosferde yanar.
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METEOR DÜŞMESİ NEDİR?
Objeler dünyanın atmosferine girdiği andan itibaren sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin de sonucu olarak ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlar. Böylece meteora dönüşmüş olur ve "ateş topu" oluşturur. Kayan yıldız olarak da bilinir. Astronomlar en parlak olanlara bolit derler. Gök taşlarının atmosferi aşıp da bıraktığı etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir. Jeologlara göre, bolitler krater oluşturabilecek büyüklükte meteoritlerdir. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin gök taşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere gök taşı olarak düşer.
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DÜNYAYA GÖKTAŞI DÜŞECEK Mİ?
Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) Dünya'ya doğru hızla gelen bir gök taşıyla ilgili açıklama yaptı. NASA, 822 metre büyüklüğünde potansiyel tehlike oluşturabilecek bir asteroidin, 29 Kasımda Dünyaya yakın geçeceğini açıkladı. Asteroitte bulunan minerallerin değerinin 17,4 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.
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NASA yetkilileri, asteroidin,büyüklüğünün bir gökdelene eşit olduğu ifade edilirken, asteroit, Dünyaya Yakın Obje (NEO) olarak sınıflandırıldı. Asteroitte bulunan nikel, demir ve kobalttan oluşan minerallerin değerinin 17,4 milyon ABD doları olarak tahmin edildi.