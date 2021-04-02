Münih’te yaşayan ressamGülbin Ünlü, ilk kişisel sergisinde ailesinin Almanya’ya geliş öyküsünden esinlenerek resmettiği karışık teknikle hazırlanmış tablolara yer verdi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Kuntspavillon Sanat Galerisi’ndeki sergi, salgına rağmen yoğun ilgi görüyor. Kontrollü şekilde salona alınan sanatseverler, labirent şeklinde yere dizilmiş resimler arasında alışılmadık bir geziye çıkıyor.
2
Resimler arasında dolaşırken çok medyalı galeri ortamına yerleştirilmiş minimal video enstalasyonları da ziyaretçilere ayrıca yol göstermede yardımcı oluyor.
3
Hiç yanından ayrılmayan sevimli köpeği ‘Ruki’yle birlikte sanatseverleri kapıda karşılayan Gülbin Ünlü, resimler hakkında bilgiler veriyor, hikâyelerini anlatıyor.
4
Kendi geliştirdiği özgün, parça fotoğraf, yarı resim olmak üzere baskılı hibrit teknikle hazırladığı resimlerin çoğunun kendi öznel yaşam deneyiminden yola çıkarak hayat bulduğunu belirten Ünlü, şunları söyledi:
5
“Bazı resimlerde ninemin küçük poşet kamerayla çektiği Almanya’daki ilk yıllarına ait fotoğraflar var. Tuvallerde ailemin, annemin, babamın flu resimleri gizli. Bir nevi göçün tuvale işlenmiş gizli tarihi, başka bir deyimle yaşam labirenti.”
6
Daha önce Almanya’da ve dışında çok sayıda karma sergide yer alan Ünlü, ilk kişisel sergisini açmanın heyecanını yaşadığını ve bundan sonraki sergisinin 20 Mayıs’ta Artothek Sanat Galerisi’nde gerçekleşeceğini söyledi. Münih Eski Botanik Bahçesi Kunstpavillon’daki Gülbin Ünlü sergisi, 4 Nisan’a kadar gezilebilecek.
7
Dünyaca ünlü Münih Güzel Sanatlar Akademisi’nde Profesör Markus Oehlen’in sınıfında resim, heykel, grafik ve video dallarında eğitim gören Gülbin Ünlü, 2018’de mezun oldu.
8
Akademi galerisinde sergilenen diploma çalışmalarıyla Erwin–Gisela von Steiner Vakfı Özel Ödülü’ne layık görülen Ünlü, sanat eğitimi boyunca çeşitli kurumlar tarafından verilmiş ödül ve yetenek bursları kazandı. Genç ressam, en büyük hayallerinden birinin Türkiye’de sergi açmak olduğunu söyledi.