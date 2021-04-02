Göçün tuvale işlenmiş gizli tarihi

Daha önce Almanya’da ve dışında çok sayıda karma sergide yer alan Ünlü, ilk kişisel sergisini açmanın heyecanını yaşadığını ve bundan sonraki sergisinin 20 Mayıs’ta Artothek Sanat Galerisi’nde gerçekleşeceğini söyledi. Münih Eski Botanik Bahçesi Kunstpavillon’daki Gülbin Ünlü sergisi, 4 Nisan’a kadar gezilebilecek.