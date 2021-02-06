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HaberlerGündem HaberleriGittiği güzellik merkezleri yüzünü yaktı, harcadığı parayı isteyince tehdit edildi
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Gündem
DHA
Haber Giriş: 06 Şubat 2021 - 16:57 | 

Gittiği güzellik merkezleri yüzünü yaktı, harcadığı parayı isteyince tehdit edildi

Antalya'da yaşayan Aslı İlhan'ın (42), gittiği güzellik merkezinde yapılan lazer uygulaması sonrası yüzünde yanıklar oluştu. Başka bir merkezde de aynı işlemi yaptıran İlhan, benzer sorunla karşılaştı. Yüzünün tamamında yanıklar oluşan İlhan, harcadığı 8 bin lirayı talep edince, tehdit edildiği gerekçesiyle polise giderek şikayetçi oldu. Aslı İlhan, "Bu konulara hassas bir insanım sürekli eski fotoğraflarıma bakarak ağlıyorum. Neydim ne hale geldim" dedi.

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