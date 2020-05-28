Gençler sokağa hangi gün çıkacak? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkış izni ne zaman?
Covid 19 önlemleri kapsamında belirli yaş gruplarına ve kronik rahatsızlıkları olanlara sokağa çıkma izinleri veriliyor. Bunlardan biri de 15-20 yaş aralağındaki gençler. Geçtiğimiz haftalarda uygulanan sokağa çıkma izinlerinin ardından, 15-20 yaş ne zaman sokağa çıkacak sorusunun cevabı merakla internette aranan konular arasında yer alıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, gençlerin sokağa çıkma izniyle ilgili bilgiler verdi. Peki, gençler sokağa hangi gün çıkacak?65 yaş üstü sokağa çıkış izni ne zaman?
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15-20 yaş sokağa çıkma izni ne zaman? sorusu, 0-14 yaş arasındakilerin bugün sokağa çıkma iznini kullanmalarının ardından, internette en çok aradığı konular arasında yer aldı. Bugün kalkan sokağa çıkma yasağının ardından 15-20 yaş arası gençler sokağa çıkabilecek mi ve hangi saatlerde sokağa çıkış izni var sorusu günün merak edilen sorusu. Aynı zaman da 65 yaş üstü sokağa çıkış izninin de ne zaman uygulanacağı bu kapsamda merak ediyorlar. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, 15 20 yaş sokağa çıkış izniyle ilgili detaylar belli oldu. Peki, gençler sokağa hangi gün çıkacak? İşte, 15 20 yaş grubunun yarın sokağa çıkma izinleri hakkında detaylar...
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65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Vatandaşlar belirli günlerde sokağa çıkma izninden faydalanarak dışarı çıkıyorlar. 0-14 yaş aralığındakiler çarşamba günleri sokağa çıkma izni kullanabiliyor.
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Corona virüssalgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla, 81 ilde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların ve 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması kısıtlanmıştı.
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15-20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK?
0-14 yaş grubu hafta içinde, 20 Mayıs 2020 Çarşamba günü, 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarı çıkartıldı. 15-20 yaş grubu ise 22 Mayıs Cuma günü aynı saat aralığında dışarı çıkabilmişlerdi
Bu kapsamda, 14 ve altı yaşlardaki çocuklar bugün, 15-20 yaş arasındaki gençler ise 29 Mayıs Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak şartıyla dışarı çıkabilecek.
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Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili şunları ifade etti;
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Yurt genelinde sokağa çıkma yasağının son bulması ile birlikte çocuğu olan vatandaşlar 0-14 yaş arası sokağa çıkma izni bugün olacak mı sorusunun cevabını araştırıyorlar..
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CUMHURBAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş sınırlaması sokağa çıkma yasağıyla ilgili şunları söyledi;
65 yaş üsütnün sokağa çıkma sınırlanamasının pazar günleri 14:00 saatleri arasında istisna kapmasında olması devam edecek
3 kavram çok önemli: maske mesafe ve temizlik.
20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulmasını da 18 yaşa indiriyoruz. 0 18 yaş grubu çarşamba ve cuma günleri 14: ve 20 arasında çıkmaya tabi olmayacak.
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BAKAN KOCA'DAN YENİ AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Dün gece itibarıyla sokağa çıkma kısıtı kalktı. Bu uygulama şu an için 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü büyüklerimizi içeremiyor. Kısa bir zaman içinde bu yaş gruplarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacak ve kamuoyuyla paylaşılacak" dedi.
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0-14 YAŞ ARASI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLECEK?
0-14 yaş aralığında yer alan çocukların, 27 Mayıs Çarşamba günü 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilmesi bekleniyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulundu.
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0-14 yaş aralığındaki çocuklar bugün özel izinle sokağa çıkacak
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 ve altı yaşlardaki çocuklar bugün, 15-20 yaş arasındaki gençler ise 29 Mayıs Cuma günü 11.00-15.00 saatlerinde özel izinle dışarı çıkabilecek.
İçişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altındakilerin, belirlenen gün ve saatlerde bu kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin uygulama, ilgili genelge kapsamında devam ediyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan karar doğrultusunda, 1 Ocak 2000 tarihinden sonra doğan vatandaşlar, Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda belirlenen gün ve saatlerde sokağa çıkabiliyor.
Bu kapsamda, 14 ve altı yaşlardaki çocuklar bugün, 15-20 yaş arasındaki gençler ise 29 Mayıs Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak şartıyla dışarı çıkabilecek.
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65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?
65 yaş üstü yaşlı vatandaşlar da 24 Mayıs pazar günü saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabildiler. Önümüzdeki hafta için resmi açıklama yapılmazken, bayram sonrasında nasıl bir takvim uygulanacağı merak ediliyor.
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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler neticesinde, bu hafta yasakların devam edip etmeyeceği merak edilirken, belirlenen yaş gruplarındakiler için sokağa çıkma izinleri ile ilgili İçişleri Bakanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama gelmedi. Resmi kararlar kabine toplantısının ardından açıklanacak ve haberimizde gelişmelere yer vereceğiz.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA CEZA KAÇ LİRA?
Corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.
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Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 47 bin 831 kişi hakkında işlem yapıldı
İçişleri Bakanlığı, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca ihlalde bulunan 47 bin 831 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de görülmeye başlandığı 11 Mart'tan bu yana, Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda birçok tedbirin alındığı anımsatıldı.
Salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin etme, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alınan kararların uygulandığı belirtilerek bu kapsamında büyükşehir statüsündeki bazı iller ve Zonguldak'ta zaman zaman sokağa çıkma kısıtlaması uygulanarak salgının yayılım hızının düşürülmesinin hedeflendiği vurgulandı.
Ramazan Bayramı'nın virüsün yayılma hızıyla ilgili oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda 81 ilde bayram süresince 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındığı ve uygulamaya konulduğu hatırlatıldı. Bu karar doğrultusunda 22 Mayıs gece yarısı başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının, bu gece yarısı sona ereceği aktarılarak şöyle devam edildi:
"Genel itibarıyla 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız tarafından ülke genelinde yüksek oranda riayet edildiği gözlenmiştir. Bu itibarla aziz milletimize, kısıtlamaya uyma konusunda göstermiş oldukları duyarlılık, sosyal sorumluluk, sabır ve fedakarlık için sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Bu uygulama sırasında az sayıda da olsa kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımız olmuştur. 4 günlük süre boyunca ihlalde bulunduğu tespit edilen toplam 47 bin 831 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır. Halihazırda bugün saat 20.00 itibarıyla 25 ilimizdeki, 2 belde, 17 köy, 45 mahalle ve 2 mezra olmak üzere toplam 66 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmakta olup bu yerleşim yerlerindeki toplam nüfus 61 bin 559'dur. Öte yandan 63 ildeki, 395 yerleşim yerinde karantina kararı ise kaldırılmıştır."