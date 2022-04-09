Gelir İdaresi Başkanlığı ( GİB ) 145 Sözleşmeli Personel alacak... GİB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı genel şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,



1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1987 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),



Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,



2020 KPSSP3, KPSSP3 ve KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak gerekiyor.