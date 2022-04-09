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Gelir İdaresi Başkanlığı ( GİB ) 145 Sözleşmeli Personel alacak... GİB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

#Gib#Gib Personel Alımı#Personel Alımı

Gelir İdaresi Başkanlığı ( GİB ) personel alımı ilanı yayımladı. Gelir İdaresi Başkanlığı 11 sözleşmeli avukat, 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi, 27 sözleşmeli destek personeli (Şoför), 56 sözleşmeli destek personeli (Hizmetli) ve 24 sözleşmeli tekniker olmak üzere 145 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Peki, GİB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

1/3Gelir İdaresi Başkanlığı ( GİB ) 145 Sözleşmeli Personel alacak... GİB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) personel alımı için başvurular 13 Nisan 2022 Çarşamba günü başlayıp, 22 Nisan 2022 Cuma günü saat 17.30'da sona erecektir.Başvurular, e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda alınacaktır.

2/3Gelir İdaresi Başkanlığı ( GİB ) 145 Sözleşmeli Personel alacak... GİB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler

Adaylar ilanda belirtilen görev yerlerinden en fazla 5 (beş) yer için tercihte bulunabilirler.Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları gözönüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.

3/3Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı genel şartları

Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı genel şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1987 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

2020 KPSSP3, KPSSP3 ve KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak gerekiyor.

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