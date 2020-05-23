Gaziantep, Hatay, Van bayram namazı saat kaçta? 2020 Gaziantep, Hatay, Van bayram namazı saati
Gaziantep, Hatay, Van bayram namazı saati, araştırılan konular arasında bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl dini bayramlardan önce namaz vakitlerini yayınlıyor. Müslümanlar bu vakitlere göre namazlarını kılıyorlar. Bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar evlerinde bayram namazını veya nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazını (duha namazını) kılabilecekler. İşte Gaziantep, Hatay, Van bayram namazı saati
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Gaziantep, Hatay, Van bayram namazı saati, bayrama az bir zaman kala araştırılıyor. Bayram namazı, duha namazı saat kaçta kılınacak sorusu ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama yaptı. Gaziantep, Hatay ve Van bayram namazı saatleri, bu illerde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında namazlarını evlerinde kılan vatandaşlar evlerinde bayram namazını veya nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazını (duha namazını) kılabilecekler.
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Gaziantep bayram namazı saati: 05:48:00 Hatay bayram namazı saati: 05:55:00 Van bayram namazı saati: 05:21:00
Ramazan Bayramı’nın birinci günü bu yıl 24 Mayıs'a denk geliyor. Bayram namazı bayramın birinci günü kılınıyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs nedeniyle bayram namazının camilerde kılınamayacağını belirterek, "Dileyen evinde bayram namazını, dileyen de nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazı kılabilir" dedi.