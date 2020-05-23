Gaziantep, Hatay, Van bayram namazı saat kaçta? 2020 Gaziantep, Hatay, Van bayram namazı saati

Gaziantep, Hatay, Van bayram namazı saati, bayrama az bir zaman kala araştırılıyor. Bayram namazı, duha namazı saat kaçta kılınacak sorusu ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama yaptı. Gaziantep, Hatay ve Van bayram namazı saatleri, bu illerde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında namazlarını evlerinde kılan vatandaşlar evlerinde bayram namazını veya nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazını (duha namazını) kılabilecekler.