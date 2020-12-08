Fransa yine ayakta, yine yanıyor

Diğer bir soru ise “Macron neden halkın öfkesini göze alıyor?” Siyaset bilimcilere göre bunun cevabı ideolojik değil. Bu bir seçim taktiği. Sol seçmeni kaybeden Macron, 2022 seçimlerinde aşırı sağcı Marine Le Pen’e karşı kazanmak için aşırı sağ oyların yanında Le Pen’e oy veren ama onun sert siyasetini de onaylamayan ılımlı sağ seçmenin oylarını kazanmak istiyor. Dışarıya karşı kararlı bir Avrupa savunucusu olarak kendini gösteren Macron, iç politikada otorite ve düzen isteyen sağa ve aşırı sağa yönelmiş bulunuyor. Siyaset bilimciler, Macron’un bu politikasının Marine Le Pen’e yarayacağı, seçmenin kopya yerine orijinaline oy vereceği görüşünde. 2022’de aşırı sağcı Marine Le Pen’in Seçimi kazanması durumunda Avrupa düşüncesinin sona ereceği, AB’nin dağılacağı, paylaşım kavgası sonucu iki kez dünya savaşı yaşamış Avrupa’nın savaş öncesi döneme geri döneceği yorumları yapıyorlar.