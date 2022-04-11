Fransa seçim sonuçlarında son durum: Fransa seçimlerinde ikinci tur ne zaman? İşte Macron ve Le Pen'in oy oranları

Fransa seçim sonuçları tüm dünyada yakından takip ediliyor. Yaklaşık 48,7 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, halk sandık başına gitti. İlk turda 4’ü kadın toplam 12 aday yarıştı. Sandık çıkış anketlerine göre, ikinci turda oyların yüzde 28.6’sını alan mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile oyların yüzde 23.9’unu alan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen ikinci turda yarışacak. İkinci tur 24 Nisan’da yapılacak.
İlk turda 4’ü kadın toplam 12 aday yarışıyor. Mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nin (RN) lideri Marine Le Pen’in yanı sıra Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi'nin (LFİ) lideri Jean Luc Melenchon, aşırı sağcı ve nefret söylemleriyle gündemde olan Yeniden Fetih (Reconquete) Partisi lideri Eric Zemmour, Yeşiller Partisi’nin (EELV) Başkanı ve 2009’dan bu yana Avrupa Parlamentosu’nda (AP) milletvekili olan Yannick Jadot, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi’nden (LR) Paris'in de içinde bulunduğu İle-de-France bölgesinin Başkanı Valerie Pecresse, merkez sol Sosyalist Partisi’nden (PS) Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Komünist Partisi’nin (PCF) Genel Sekreteri Fabien Roussel, Yeni Antikapitalist Partisi (NPA) Sözcüsü Philippe Poutou, Resistance Partisi lideri Jean Lassalle ve İşçi Mücadelesi (Lutte Ouvriere) Partisi'nden Nathalie Arthaud aday olurken, Milletvekili Nicolas Dupont-Aıgnan da 3. kez adaylığını açıkladı.
Aşırı sağdan aşırı sola siyasi yelpazenin her renginden 12 aday ilk turda oy pusulasında yer alırken, sandıklar TSİ 21.00'da kapandı ve ilk sandık çıkış anketleri yayınlandı. Buna göre; Cumhuriyet Yürüyüşü Partisi'nden mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yüzde 28.6 ile ilk turu birinci kapattı. Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nden Marine Le Pen ise yüzde 23.9 ile ikinci sırada yer aldı. İlk turda hiçbir aday yüzde 50 oy alamadığı için seçimler ikinci tura kaldı.
Solcu Boyun Eğmeyen Fransa Partisi'nden Jean-Luc Melenchon yüzde 23, aşırı sağcı Yeniden Fetih Partisi'nden Eric Zemmour yüzde 6.8, Cumhuriyetçi Valerie Pecresse ise yüzde 4.6 oy aldı.
Fransa’da ikinci tur seçimler 24 Nisan'da yapılacak. İlk turun resmi sonuçları Anayasa Mahkemesi tarafından 13 Nisan’da açıklanacak ve ikinci turda seçimi kazanan aday ise 13 Mayıs’ta göreve başlayacak.