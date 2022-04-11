Fransa seçim sonuçlarında son durum: Fransa seçimlerinde ikinci tur ne zaman? İşte Macron ve Le Pen'in oy oranları

İlk turda 4’ü kadın toplam 12 aday yarışıyor. Mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nin (RN) lideri Marine Le Pen’in yanı sıra Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi'nin (LFİ) lideri Jean Luc Melenchon, aşırı sağcı ve nefret söylemleriyle gündemde olan Yeniden Fetih (Reconquete) Partisi lideri Eric Zemmour, Yeşiller Partisi’nin (EELV) Başkanı ve 2009’dan bu yana Avrupa Parlamentosu’nda (AP) milletvekili olan Yannick Jadot, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi’nden (LR) Paris'in de içinde bulunduğu İle-de-France bölgesinin Başkanı Valerie Pecresse, merkez sol Sosyalist Partisi’nden (PS) Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Komünist Partisi’nin (PCF) Genel Sekreteri Fabien Roussel, Yeni Antikapitalist Partisi (NPA) Sözcüsü Philippe Poutou, Resistance Partisi lideri Jean Lassalle ve İşçi Mücadelesi (Lutte Ouvriere) Partisi'nden Nathalie Arthaud aday olurken, Milletvekili Nicolas Dupont-Aıgnan da 3. kez adaylığını açıkladı.