Formasyon kalktÄ±: Peki, MEB pedagojik formasyon nasÄ±l alÄ±nacak?

Pedagojik formasyonun kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ile ilgili yazÄ±lÄ± 29 Haziran 2020 tarihli Talim ve Terbiye Kurulu kararÄ± ile alan Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, YÃ–K aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Ã¼niversiteleri bilgilendirdi. Milli EÄŸitim Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mustafa Safran imzalÄ± yazÄ±da ÅŸu ifadeler yer aldÄ±;



"Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± resmi ve Ã¶zel, Ã¶rgÃ¼n ve yaygÄ±n eÄŸitim kurumlarÄ±na Ã¶ÄŸretmen olarak atanacaklarÄ±n atamalarÄ±na esas olan alanlar ile mezun olduklarÄ± yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim programlarÄ± ve aylÄ±k karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± okutacaklarÄ± derslerin belirlenmesine iliÅŸkin iÅŸ veÂ iÅŸlemler ilgi karar ve eki Ã§izelge doÄŸrultusunda yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmektedir.Â