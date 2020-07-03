Formasyon kalktÄ±: Peki, MEB pedagojik formasyon nasÄ±l alÄ±nacak?

Pedagofik formasyon uygulamasÄ±nÄ±n Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± (MEB) tarafÄ±ndan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± sonrasÄ± pek Ã§ok Ã¶ÄŸretmen adayÄ±, yeni dÃ¶nemde sÃ¼recin nasÄ±l iÅŸleyeceÄŸine dair bilgi edinmek amacÄ±yla araÅŸtÄ±rmalarÄ±na baÅŸladÄ±. Resmi bir yazÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bilgi yayÄ±mlayan Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, sonraki dÃ¶nemlerde YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu iÅŸ birliÄŸi ile aÃ§Ä±lan aÃ§Ä±lacak olan ortaÃ¶ÄŸretim alan Ã¶ÄŸretmenliÄŸi tezsiz yÃ¼ksek lisansÄ± gibi programlar ile pedagojik formasyon alÄ±nabileceÄŸini ifade etti. Ä°ÅŸte, formasyon kalktÄ± mÄ± sorusu ile ilgili MEB tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan pedagojik formasyon yazÄ±sÄ±
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Formasyon kalktÄ± mÄ± sorusu, 29 Haziran'da YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ±na iletilmeye baÅŸlanan resmi yazÄ± sonrasÄ±nda gÃ¼ndemde yer almaya baÅŸladÄ±. Bir sÃ¼redir gÃ¼ndemde yer alan pedagojik formasyon dÃ¼zenleme sÃ¼reci ile sonraki dÃ¶nemde lisansÃ¼stÃ¼ eÄŸitim ile formasyon sertifikasÄ±na sahip olunabilecek. Ä°ÅŸte, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± (MEB) tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan pedagojik formasyon resmi yazÄ±sÄ± hakkÄ±nda detaylÄ± bilgiler
PEDAGOJÄ°K FORMASYON KALKTI MI?
Pedagojik formasyon kaldÄ±rÄ±ldÄ± mÄ± sorusuna uzun zamandÄ±r cevap arayan vatandaÅŸlar iÃ§in MEB'den Ã¶nemli bir yazÄ± geldi. YayÄ±mlanan resmi yazÄ±da, formasyon iÃ§in 2023 eÄŸitim vizyon belgesinde yer alan sÃ¼recin kaldÄ±rÄ±larak lisansÃ¼stÃ¼ dÃ¼zeyde devam edeceÄŸi bildirildi. Ä°ÅŸte, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Ã–ÄŸretmen YetiÅŸtirme ve GeliÅŸtirme Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼zerinden gÃ¶nderdiÄŸi pedagojik formasyon ile ilgili resmi yazÄ±
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Pedagojik formasyonun kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ile ilgili yazÄ±lÄ± 29 Haziran 2020 tarihli Talim ve Terbiye Kurulu kararÄ± ile alan Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, YÃ–K aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Ã¼niversiteleri bilgilendirdi. Milli EÄŸitim Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mustafa Safran imzalÄ± yazÄ±da ÅŸu ifadeler yer aldÄ±;
"Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± resmi ve Ã¶zel, Ã¶rgÃ¼n ve yaygÄ±n eÄŸitim kurumlarÄ±na Ã¶ÄŸretmen olarak atanacaklarÄ±n atamalarÄ±na esas olan alanlar ile mezun olduklarÄ± yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim programlarÄ± ve aylÄ±k karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± okutacaklarÄ± derslerin belirlenmesine iliÅŸkin iÅŸ veÂ iÅŸlemler ilgi karar ve eki Ã§izelge doÄŸrultusunda yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmektedir.Â
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BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 2023 eÄŸitim vizyon belgesinde, sertifikaya dayalÄ± Pedagojik Formasyon uygulamasÄ± kaldÄ±rÄ±larak yerine lisansÃ¼stÃ¼ dÃ¼zeyde programlarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± hedefine yer verilmiÅŸtir. Bu baÄŸlamda ilgi Karar eki Ã‡izelge'de yer alan BakanlÄ±k ve YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu iÅŸ birliÄŸi ile aÃ§Ä±lan aÃ§Ä±lacak olan ortaÃ¶ÄŸretim alan Ã¶ÄŸretmenliÄŸi tezsiz yÃ¼ksek lisansÄ± ya da pedagojik formasyon programÄ± / pedagojik formasyon eÄŸitimi sertifikasÄ± programÄ±nÄ± baÅŸarÄ± ile tamamlayanlar ifadesi, ilgi karar doÄŸrultusunda deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ olup yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ± tarafÄ±ndan sertifika dÃ¼zeyinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len pedagojik formasyon sertifika eÄŸitimi, ilgi karardaki geÃ§erliliÄŸini yitirmiÅŸtir. "
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PEDAGOJÄ°K FORMASYON NEDÄ°R?
Formasyon, eÄŸitim fakÃ¼ltesinden mezun olmayan kiÅŸilerin Ã¶ÄŸretmenlik yapabilmek iÃ§in almasÄ± gereken bir programdÄ±r. Ã–ÄŸretmenlik yapmak isteyen kiÅŸiler okuduklarÄ± bÃ¶lÃ¼m sonrasÄ±nda bu Pedagojik Formasyon eÄŸitimi alarak yapabilirler.
Bu programda Ã¶ÄŸrencilere; EÄŸitim Bilimine GiriÅŸ, Ã–ÄŸretim Ä°lke ve YÃ¶ntemleri, EÄŸitimde Ã–lÃ§me ve DeÄŸerlendirme, SÄ±nÄ±f YÃ¶netimi, EÄŸitim Psikolojisi, Ã–zel Ã–ÄŸretim YÃ¶ntemleri, Ã–ÄŸretmenlik UygulamasÄ±, Ã–ÄŸretmenlik Meslek EtiÄŸi, EÄŸitim Tarihi, EÄŸitimde Program GeliÅŸtirme, EÄŸitim Sosyolojisi, EÄŸitim Felsefesi, Rehberlik, Bilgisayar Destekli Ã–ÄŸretim, Ã–zel EÄŸitim, Karakter ve DeÄŸerler EÄŸitimi, TÃ¼rk EÄŸitim Sistemi ve Okul YÃ¶netimi, EÄŸitimde Eylem AraÅŸtÄ±rmasÄ±, EÄŸitimde Teknoloji KullanÄ±mÄ±, TÃ¼rk EÄŸitim Tarihi, BireyselleÅŸtirilmiÅŸ Ã–ÄŸretim, YaÅŸam Boyu Ã–ÄŸrenme, GeliÅŸim Psikolojisi dersleri verilir.