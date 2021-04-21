Fitre ne zaman verilir? İşte 2021 Diyanet fitre miktarı
Her yıl Ramazan ayında gündeme gelen fitre ve zekat miktarı için Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi. 2021 yılına ait Fitre miktarı konusunda bilgilendirme yapan Diyanet, zekat hesaplama hususunda ise yeni bir ekranı erişime açtı. Türkiye Diyanet Vakfı ile ortaklaşa açılan zekat hesaplama ekranı aracılığıyla kişinin mal varlığı üzerinden otomatik olarak verilmesi gereken zekat miktarı hesaplanabiliyor. Peki, fitre ne zaman verilir?
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2021 fitre miktarı, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyen vatandaşl2021 fitre miktarı, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Ramazan ayını bekleyen vatandaşlar bir yandan da fitre miktarı araştırmalarına başladı. İşte, 2021 fitre ödemeleri hakkında ayrıntılar...
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2021 FİTRE MİKTARI
Din İşleri Yüksek Kurulu 2021 yılı fitre miktarını açıkladı. 2021 yılı ramazan ayının başlangıcından 2022'nin ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarı 28 lira olarak belirlendi.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulunun Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantı sonrasında aldığı kararla 2021 yılı ramazan ayının başlangıcından 2022'nin ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 lira olarak belirlendiği kaydedildi.
Fitre miktarının belirlenmesinde, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günün şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalamasının esas alındığı vurgulandı.
Açıklamada, karar verilen meblağın, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda gibi maddelerden ayni olarak da verilebileceği belirtilerek, "Belirlenen bu miktar aynı zamanda, günlük fidye miktarıdır. Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir." ifadesi kullanıldı.
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DİYANET FİTRE HESAPLAMA SAYFASI
Diyanet'in zekat hesaplama sayfası üzerinden vermeniz gereken zekat miktarını hesaplayabilirsiniz.
Zekat hesaplamada mevcut borçlarınız düşüldükten sonra kalan malınız üzerinden zekatınızı hesaplayabilirsiniz.
Borçların düşülmesi ve zekat konusundaki sorularınız için fetva.diyanet.gov.tr adresinden, ALO190 destek hattından veya E-Devlet sistemindeki "Dini Soru Sor" servisinden destek alabilirsiniz.