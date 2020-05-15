MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFitre miktarı ne kadar 2020? Fitre ne zaman verilir, kimlere fitre verilir?
GeriGündem Fitre miktarı ne kadar 2020? Fitre ne zaman verilir, kimlere fitre verilir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 15 Mayıs 2020 - 19:11,

Fitre miktarı ne kadar 2020? Fitre ne zaman verilir, kimlere fitre verilir?

Fitre ne kadar? sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile yanıt buldu. Ramazan ayının son günlerinin gelmesiyle beraber, fitre miktarı ve fitre ne zaman verilir konuları yoğunlukla araştırılmaya başlandı. Ramazan orucunu ifade eden ve bayrama ulaşan Müslümanların verdiği sadakayı ifade eden fitre, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul kişilere verilir. Peki, fitre miktarı ne kadar 2020? Fitre ne zaman verilir, kimlere fitre verilir? İşte, 2020 fitre bedeli ve fitre ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

2020 fitre bedelini her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı. Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Bu kapsamda en fazla sorgulanan konulardan olan 'Kimler fitre verir?' konusu bayrama günler kala sorgulanmaya başlandı. İşte, fitre miktarı ve konuyla ilgili detaylar...

2FİTRE NE KADAR
Abone Olgoogle-news

FİTRE NE KADAR?

Fitre miktarı 2020 yılında 27 TL oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Yapılan değerlendirmeler neticesinde Fıtır Sadakasının, Müslüman toplumların neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından veriliyor olması dikkate alınarak, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak 2020 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan sürede 27.00 TL. olarak belirlenmesine karar verildi.

3FİTRE NEDİR
Abone Olgoogle-news

FİTRE NEDİR?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 103-105). Vacip

4FİTRE KİMLERE VERİLİR KİMLERE VERİLMEZ
Abone Olgoogle-news

FİTRE KİMLERE VERİLİR KİMLERE VERİLMEZ?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 103-105). Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21).

5
Abone Olgoogle-news

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.

6
Abone Olgoogle-news

Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:

a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,

b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,

c) Eşine,

d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,

e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).

Şâfiîlere ve Ebu Yusuf’a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223).

Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, I, 301).

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi