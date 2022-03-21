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Fitre 2022 ne kadar oldu? Fitre nedir, kimlere verilir, kimlere verilmez? İşte Diyanet bilgileri

#Ramazan#Fitre#Diyanet

Fitre 2022 miktarı, 11 ayın sultanı Ramazan ayı öncesinde belli oldu. Din İşleri Yüksek Kurulu, 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının belirlediğini duyurdu. Fıtır sadakası (sadaka-i fıtır) olarak da bilinen fitre Diyanet kaynaklarında, Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen Müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadaka olarak yer alıyor. Peki, bu yıl fitre miktarı ne kadar? Fitre kimlere verilir? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/5Fitre 2022 ne kadar oldu Fitre nedir, kimlere verilir, kimlere verilmez İşte Diyanet bilgileri

Fitre ne zaman verilir ve ne kadar? soruları Ramazan ayına sayılı günler kala, ibadetlerini idrak edecek Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı 2022 yılı fitre miktarını açıkladı. Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantıda, 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 40 TL olarak belirledi. İslam dünyasında idrak edilen oruç ibadetinin gerçekleştiği Ramazan ayı sonrası verilen fitreyi belirlemede kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygun oluyor.

2/5FİTRE KİMLERE VERİLİR KİMLERE VERİLMEZ

FİTRE KİMLERE VERİLİR KİMLERE VERİLMEZ?

Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 224). Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.

3/52022 FİTRE MİKTARI NE KADAR

2022 FİTRE MİKTARI NE KADAR?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı 2022 yılı Fitre miktarını açıkladı. Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantıda, 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 40 TL olarak belirledi.

4/5FİTRE NE ZAMAN VERİLİR

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen Müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 103-105). Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21).

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir (Ebû Dâvûd, Zekât, 20).

5/5Fitre 2022 ne kadar oldu Fitre nedir, kimlere verilir, kimlere verilmez İşte Diyanet bilgileri

Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.

Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan’ın ilk günlerinde vermek de caizdir (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 128).

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#Ramazan#Fitre#Diyanet