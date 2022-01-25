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Feribot seferleri iptal mi? Bugün İDO, BUDO ve vapurlar çalışıyor mu? 25 Ocak vapur sefer iptalleri

#Vapur #Feribot#İdo

Feribot ve vapurların çalışma durumu, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı ile gündeme geldi. Kentte etkili olan olumsuz hava muhalefetinden dolayı ulaşımda aksamalar yaşandı. Yoğun kar yağışı deniz seferlerini de vururken İDO, BUDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferler iptal edildi. Yapılan açıklamaya göre 25 Ocak Salı günü de İstanbul merkezli bazı feribot ve vapurlar durduruldu. Gözler şimdi bugün iptal edilen vapur ve feribot seferlerinde. İşte, Feribot seferleri iptal mi? Bugün İDO, BUDO ve vapurlar çalışıyor mu? sorusunun yanıtına yönelik bilgiler.

1/4Feribot seferleri iptal mi Bugün İDO, BUDO ve vapurlar çalışıyor mu 25 Ocak vapur sefer iptalleri

Bugün feribot ve vapurlar iptal mi sorusu son gelişmeler ile gündemde yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıda bulunduğu kar yağışı pazartesi günü İstanbul'da hayatı adeta felç etti. Trafik durma noktasına gelirken bir çok toplu taşıma seferleri de iptal edildi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'a giriş ve çıkışlar durduruldu. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada da yoğun tipi sebebiyle seferlerde aksamalar ve iptallerin olabileceği bildirildi.

2/4BUGÜN VAPURLAR İPTAL Mİ

BUGÜN VAPURLAR İPTAL Mİ?

İstanbul Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, Yoğun tipi sebebiyle seferlerimizde aksamalar ve iptaller yaşanabilir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

3/4İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU

İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

Kadıköy-Bursa

 Rota Bilgisi

Kalkış:
Varış:		07:06
07:31
24/01/2022Sefer İptaliDeniz Otobüsü
Pendik-Yalova

 Rota Bilgisi

Kalkış:
Varış:		09:00
09:45
24/01/2022Sefer İptaliHızlı Arabalı Vapur
Yalova-Pendik

 Rota Bilgisi

Kalkış:
Varış:		10:00
10:45
24/01/2022Sefer İptaliHızlı Arabalı Vapur
Bursa-Kabataş

 Rota Bilgisi

Kalkış:
Varış:		10:30
12:15
24/01/2022Sefer İptaliDeniz Otobüsü

Pendik-Yalova

 Rota Bilgisi

Kalkış:
Varış:		11:00
11:45
24/01/2022Sefer İptaliHızlı Arabalı Vapur
Kadıköy-Bursa

Rota Bilgisi

Kalkış:
Varış:		11:35
12:00
24/01/2022Sefer İptaliDeniz Otobüsü
Kadıköy-Bandırma

 Rota Bilgisi

Kalkış:
Varış:		12:00
12:30
24/01/2022Sefer İptaliDeniz Otobüsü
Bursa-Kabataş

Rota Bilgisi

Kalkış:
Varış:		12:00
13:45
24/01/2022Sefer İptaliDeniz Otobüsü
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4/4BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU

BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

25.01.2022 10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

25.01.2022 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

25.01.2022 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

25.01.2022 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

25.01.2022 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

25.01.2022 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

24.01.2022 19:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

BUDO İPTAL SEFERLER İÇİN TIKLAYINIZ

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#Vapur#Feribot#İdo