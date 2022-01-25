Feribot seferleri iptal mi? Bugün İDO, BUDO ve vapurlar çalışıyor mu? 25 Ocak vapur sefer iptalleri

Bugün feribot ve vapurlar iptal mi sorusu son gelişmeler ile gündemde yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıda bulunduğu kar yağışı pazartesi günü İstanbul'da hayatı adeta felç etti. Trafik durma noktasına gelirken bir çok toplu taşıma seferleri de iptal edildi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'a giriş ve çıkışlar durduruldu. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada da yoğun tipi sebebiyle seferlerde aksamalar ve iptallerin olabileceği bildirildi.