Feribot seferleri iptal mi? Bugün İDO, BUDO ve vapurlar çalışıyor mu? 25 Ocak vapur sefer iptalleri

Bugün feribot ve vapurlar iptal mi sorusu son gelişmeler ile gündemde yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıda bulunduğu kar yağışı pazartesi günü İstanbul'da hayatı adeta felç etti. Trafik durma noktasına gelirken bir çok toplu taşıma seferleri de iptal edildi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'a giriş ve çıkışlar durduruldu. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada da yoğun tipi sebebiyle seferlerde aksamalar ve iptallerin olabileceği bildirildi.
İstanbul Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, Yoğun tipi sebebiyle seferlerimizde aksamalar ve iptaller yaşanabilir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
|Kadıköy-Bursa
Rota Bilgisi
|24/01/2022
|Sefer İptali
|Deniz Otobüsü
|Pendik-Yalova
Rota Bilgisi
|24/01/2022
|Sefer İptali
|Hızlı Arabalı Vapur
|Yalova-Pendik
Rota Bilgisi
|24/01/2022
|Sefer İptali
|Hızlı Arabalı Vapur
|Bursa-Kabataş
Rota Bilgisi
|24/01/2022
|Sefer İptali
|Deniz Otobüsü
Pendik-Yalova
Rota Bilgisi
|24/01/2022
|Sefer İptali
|Hızlı Arabalı Vapur
|Kadıköy-Bursa
Rota Bilgisi
|24/01/2022
|Sefer İptali
|Deniz Otobüsü
|Kadıköy-Bandırma
Rota Bilgisi
|24/01/2022
|Sefer İptali
|Deniz Otobüsü
|Bursa-Kabataş
Rota Bilgisi
|24/01/2022
|Sefer İptali
|Deniz Otobüsü
25.01.2022 10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
25.01.2022 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
25.01.2022 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
25.01.2022 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
25.01.2022 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
25.01.2022 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
24.01.2022 19:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
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