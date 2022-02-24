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EYT ne zaman çıkacak? İşte 2022 EYT'de son gelişmeler

#EYT#Emeklilikte Yaşa Takılanlar

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Platformu geçen günlerde Meclis’te bir dizi önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde hem AK Parti hem de MHP temsilcileri ile bir araya gelindi. Sorunun çözüm için 5 alternatif üzerinde duruluyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak?

1/4EYT ne zaman çıkacak İşte 2022 EYTde son gelişmeler

EYT hakkındaki gelişmeler son günlerde hız kazandı. Milyonlarca kişinin beklediği emeklilikte yaşa takılanlar konusunda detaylar ortaya çıkmaya başladı. Kulis bilgilerine göre sorunun bu yıl içerisinde çözülmesi bekleniyor. İşte, 2022 EYT'de son gelişmeler...

2/4EYT SON GELİŞMELER

EYT SON GELİŞMELER

Konuya dair son gelişmeleri CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan şöyle aktardı;

Birinci formül: 3600 günü dolduran kadın 50, erkek 55 yaşında emekli olabilir

Bu formülde 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 3600 günü doldurmaları halinde kadınlar için 50 erkeler için 55 yaşında emekli olabilecekleri bir seçenek göze çarpıyor.

İkinci formül: Kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 bin günü dolduran emekli olabilir

Burada yine 1999 öncesindeki emeklilik şartları göz önüne alınacak. Kadınların 7200 prim günün erkelerin ise 9 bini prim gününü doldurarak emekli olabilmeleri öngörülüyor. Bu formülde yaş şartına bakılmayacak. 1999 öncesindeki emeklilik şartları gibi yaşa bakılmadan prim günü doldurularak emekli olunabilecek.

Üçüncü formül: Emekliliğe kalan süre için her yıl belli oranda kesinti ile emekli olunabilir

3/4EYT ne zaman çıkacak İşte 2022 EYTde son gelişmeler

Bu maddede önemli bir detay bulunuyor. Bu artı çalışanın kabul etmesi gerekiyor. Kalan yılları için maaşından bir kesinti oranı belirlenecek. Ve bu sabit kesinti oranının da devlet tarafından belirlenmesi gerekiyor. Bu oranın önceden belirlenmesi ve çalışanın bunu kabul etmesi gerekiyor.

Dördüncü formül: Kanundaki yaşa kadar maaş kesintisi ile emekli olunabilir

Kişinin kabul etmesi halinde kanundaki yaşa kadar maaş kesintisi ile emekli olunabilecek. Kanundaki yaşı karşıladığı zaman maaşındaki kesinti sona ererek kişi hak ettiği emekli maaşını alacak.

Beşinci formül: 5 bin ile 9 bin 750 prim günün dolduran emekli olabilir

9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler için ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5 bin ile 5975 prim günü dolduranlar yaş dikkate alınmadan emekli olabilecek.

4/4NE ZAMAN ÇIKACAK

NE ZAMAN ÇIKACAK?

Elde olan 5 seçeneğin de çok farklı sonuçları var. Bütün bu sonuçlar alışıyor. Henüz EYT için net bir karar verilmiş değil.

 

 

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#EYT#Emeklilikte Yaşa Takılanlar