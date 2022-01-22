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Emeklilikle yaşa takılanlarda son durum: EYT çıkacak mı? EYT ne zaman çıkacak?

#EYT#Emeklilikte Yaşa Takılanlar

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kamudan düzenleme beklerken, konunun 2022 içinde değerlendirileceği açıklaması beklentileri yükseltti. EYT'liler ile ilgili son gelişmeler ve yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, EYT çıkacak mı? EYT ne zaman çıkacak?

1/3Emeklilikle yaşa takılanlarda son durum: EYT çıkacak mı EYT ne zaman çıkacak

Prim gün süresini doldurmasına rağmen yaş şartını yerine getiremediği için emekli olamayan yüz binlerce kişi, EYT ile ilgili son haberleri yakından takip ediyor. Kanunun yasalaşması halinde erken yaşta emeklilik şansını yakalayacak yaşa takılanlar, emekli olmalarını sağlayacak düzenlemeyi hayata geçirmelerini bekliyor. İşte, Emeklilikle yaşa takılanlarda son durum...

2/3EYT NE ZAMAN ÇIKACAK

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacının oluştuğu belirtilerek "Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan AK Parti’li Numan Kurtulmuş, Samsun'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. EYT’yle ilgili de açıklama yapan Kurtulmuş, “Vatandaşların talepleri dinlenir, bunlar içerisinde meşru olanlar eldeki imkanlarla değerlendirilir. Milletimizin konuştuğu ama hükümetimizin bilmediği hiçbir konu olamaz. Bunların hepsi konuşulur ve tartışılır. Eldeki imkanlar, rasyonel şartlar ve öncelik meselesine göre en makul şekilde vatandaşların talepleri karşılanır." dedi.

3/3TOPLU ÖDEME YAPILIRSA EMEKLİ OLUNUR MU

TOPLU ÖDEME YAPILIRSA EMEKLİ OLUNUR MU?

Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan EYT ile ilgili merak edilen bir soruyu yanıtladı. İşte o soru ve Doğan’ın cevabı..

1998 SSK girişliyim, 2600 günüm var. 1967 doğumluyum. EYT çıkarsa, toplu ödeme yapıp, prim günümü 3600’e tamamlayıp emekli olabilir miyim? Yaşım tutuyor.

Emeklilikte yaşa takılanların sorununa yönelik çözümde şimdilik bir gelişme yok. Bilinen, üzerinde çalışıldığı yönünde. Ancak 2022’nin sonuna kadar gündeme gelmeyeceği de söyleniyor. EYT’lilere imkan çıksa bile yararlanamazsınız. Geriye dönük primleri topluca ödeyerek, emekli olma imkanı bulunmuyor.

 

 

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#EYT#Emeklilikte Yaşa Takılanlar