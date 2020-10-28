Evvabin namazı nasıl kılınır ve hangi dualar okunur? Diyanet bilgisi ile evvabin namazı kılınışı
Evvabin namazı, Müslümanların odaklandığı konuların başında geliyor. Mevlid Kandili dolayısıyla ibadetlerini ihya etmek isteyen vatandaşlar, evvabin namazında okunacak duaları ve evvabin namazının kılınışını Diyanet bilgisi ile öğrenmek istiyor. ‘Evvâbîn’, tövbe edip Allah’a sığınanlar ve ona yönelenler anlamına geliyor. Akşam namazından sonra kılınan 6 rekatlık bir namaz olan evvabin namazının vaktinin kuşluk vakti olduğu, Hz. Peygamber (s.a.s.), tarafından bildirmiştir. Peki, evvabin namazı nasıl kılınır? İşte, evvabin namazı kılınışı.
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Evvabin namazı Mevlid Kandili'nin gelmesiyle beraber gündeme gelen konulardan oldu. Evvabin namazı, akşam namazından sonra veya kuşluk vaktinde kılınan nâfile namazlardandır. Bilgilerini tazelemek adına evvabin namazı kılınışını öğrenmek isteyen çok sayıda kişi Diyanet'in bu konudaki bilgilerinden faydalanacak. İşte, evvabin namazında okunacak dualar ve Diyanet'in evvabin namazıyla ilgili verdiği bilgiler.
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EVVABİN NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?
‘Evvâbîn’, tövbe edip Allah’a sığınanlar ve ona yönelenler anlamına gelir. Hz. Peygamber (s.a.s.), evvâbîn namazının vaktinin kuşluk vakti olduğunu bildirmiştir. (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 143, 144; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 366, 367, 372; Dârimî, Salât, 153). Bunun yanı sıra akşam namazından sonra kılınan nafile namaz (Taberânî, el-Mu‘cemü’l-evsat, I, 250; VII, 191) için de, “Evvâbîn namazı” tabiri kullanılmıştır. Hatta fıkıh geleneğinde ve halk arasında bu kullanım daha yaygındır.
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EVVABİN NAMAZI NASIL KILINIR?
Senetleri bakımından zayıf olmakla birlikte Resûl-i Ekrem’den (s.a.s.) nakledilen “Kim akşam namazından sonra kötü söz söylemeksizin altı rekât namaz kılarsa, bu kendisi için on iki senelik ibadete denk tutulur” (Tirmizî, Salât, 209; İbn Mâce, İkame, 185) rivayeti de bazı âlimlerce evvâbîn namazı ile irtibatlandırılmıştır. Ayrıca Hz. Peygamberin kendisinin de akşam namazından sonra altı rekât namaz kıldığı rivayet edilmiştir (Bkz. Şevkânî, Neylü’l-evtâr, III, 525).
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Altı rekâtlık bir namaz olan evvâbîn namazı, tek selamla kılınabileceği gibi ikişer rekat halinde üç selamla da kılınabilir (Şürünbülâlî, Merâkı’l-felâh, I, 148).