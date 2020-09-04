Evinizde üretin, iyzico ile kolayca internetten satın
Artan internet kullanımı, tüm dünyayı birbirine bağladı ve iş yapış şekillerini tamamen değiştirmeye başladı. Özellikle de pandemi sonrası evinde kendi ürettiği ürünlerini satanların sayısı bir hayli arttı. İşte tam bu noktada devreye giren iyzico, 'Link Yöntemi' sayesinde kullanıcılarının, bir web sitesi olmadan veya şirket kurmadan bile ürünlerini dijital dünyada satarken ödeme almasını sağlıyor. Saniyeler içinde ödemenin alınabildiği bu yöntemi kullanmak için iyzico İşim İçin uygulaması üzerinden hesap oluşturup; ürünün fotoğrafını, fiyatını ve diğer bilgilerini sisteme girerek bir ödeme alma linki oluşturuyorsunuz. Daha sonra bu linki WhatsApp, Instagram, Twitter veya dilediğiniz sosyal mecra üzerinden paylaşıyorsunuz. Hepsi bu! İşte iyzico Link Yöntemi'ni kullanarak evinden çıkmadan para kazanan ve takipçilerine bu yöntemi önerenlerden bazıları…
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Instagram'da “tarzmeselesi” kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan Yeşim Halıcı Tan; iyzico Link Yöntemi ile tanışıp, bu hızlı ve güvenli ödeme alma yöntemini takipçileri ile paylaşan isimlerden biri. En son yapmış olduğu makrome projesini ve bu projeyi satışa çıkartarak iyzico Link Yöntemi ile nasıl kolay bir şekilde ödeme aldığını merak ediyorsanız, Yeşim Hanım’ın YouTube videosuna mutlaka göz atın.
Tuğçe Sarıcaoğlu da hem Youtube hem de Instagram hesabından African sepet yapımını takipçileriyle paylaşmış ve birçok kişi karantina döneminde bu sepet yapımını öğrenip yaptığı ürünleri satışa çıkarmıştı. Takipçilerinin bu girişimlerinden haberdar olan Tuğçe Hanım da onlara iyzico Link Yöntemi ile hızlı ve güvenli ödeme almanın mümkün olduğunu dile getirdi.
Dileksworld, birbirinden güzel amigurumi oyuncakları bulabileceğiniz çok tatlı bir hesap. Hesabın sahibi Dilek Hanım da iyzico Link Yöntemi ile ödeme almanın kolaylığını test edip takipçilerine önerenlerden.
Sahildekiev hesabıyla Instagram’da keyifli içerikler paylaşan Ayşegül Hanım da meşhur Datça bademlerini satmak için bir tezgaha ihtiyaç yok diyerek; ödeme almanın kolay ve güvenilir yolu olan iyzico Link Yöntemi’ni takipçilerine öneren bir diğer isim.
Kendisi için en önemli motivasyon kaynaklarının hobileri olduğunu dile getiren Seher Hanım da takipçilerine en az bir hobi edinmelerini tavsiye ediyor ve hobi olarak ürettikleri ürünleri iyzico Link Yöntemi ile nasıl kazanca dönüştürebileceklerini anlatıyor.
Çiğdem Yaşbay şirket sahibi olmadan ya da web sitesi kurmakla uğraşmadan evinde ürettiklerini kolayca iyzico Link Yöntemi sayesinde kolay bir şekilde satıyor. Fotoğraftaki bu ürüne sahip olmak isteyenler sadece bir linke tıklayarak ödemesini yapıyor ve saniyeler içinde yapılan ödeme Çiğdem Yaşbay'ın hesabına geçiyor.