Evinizde üretin, iyzico ile kolayca internetten satın

Tuğçe Sarıcaoğlu da hem Youtube hem de Instagram hesabından African sepet yapımını takipçileriyle paylaşmış ve birçok kişi karantina döneminde bu sepet yapımını öğrenip yaptığı ürünleri satışa çıkarmıştı. Takipçilerinin bu girişimlerinden haberdar olan Tuğçe Hanım da onlara iyzico Link Yöntemi ile hızlı ve güvenli ödeme almanın mümkün olduğunu dile getirdi.