MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEvdehayat HaberleriEvinizde kolaylıkla bakabileceğiniz 7 harika bitki
GeriEvdehayat Evinizde kolaylıkla bakabileceğiniz 7 harika bitki
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Evdehayat
MAHMURE ÖZEL
Haber Giriş: 21 Ağustos 2019 - 15:58, /

Evinizde kolaylıkla bakabileceğiniz 7 harika bitki

Evinizi bir bahçeye ya da şehrin ortasındaki bir ormana çevirmek son zamanlarda bir hayli popüler. Evlerde bitkileri daha fazla görmeye başladık. Siz de evinizi daha yeşil bir hale getirmek istiyor ama nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız bu haber tam sizlik!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Evde kolaylıkla bakabileceğiniz 7 bitkiyi sıraladık. Evinizi yeşillendirmeye bu çok güzel görünen ve bakımı da kolay olan bitkilerle başlayabilirsiniz.

Fotoğraflar: Alamy

2Ficus Elastica

Ficus Elastica

3Maranta

Maranta

4Monstera Adansonii

Monstera Adansonii

5Platycerium

Platycerium

6String of Pearls (İnci Tanesi)

String of Pearls (İnci Tanesi)

7Blue Echeveria

Blue Echeveria

8Burro’s Tail

Burro’s Tail

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi