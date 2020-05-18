Evdeyken beyin sağlığınızı koruyun! İşte hafızayı güçlendiren besinler...
Beyin sağlığını korumanın en etkili yolları stresten uzak durmak ve sevdiklerinizle vakit geçirmek. Şu sıralar ikisini de yapamıyoruz. Bu yüzden beyin sağlığımızı korumak için çok düzgün beslenmeliyiz.
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Peki beyin sağlığını korumak, hafızayı güçlendirmek için neler tüketilmeli? Buyrun haberimize...
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Yoğurt, süt, peynir:
Yoğurt, süt ve peynir harika birer protein kaynağıdırlar. Vücuda enerji sağlıyorlar, gün içinde hafızanın ayakta kalmasına destek oluyorlar.
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Yoğurt ya da diğer süt ürünlerinden günde en az 2 porsiyon (süt ya da yoğurt) tüketmeye özen gösterin.
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Yer fıstığı ve fıstık ezmesi:
Yer fıstığı, en sağlıklı kuruyemişlerden biri. Sinir sisteminin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunuyor, Alzheimer riskini azaltıyor. Günde 15-20 adet yer fıstığı tüketebilirsiniz.
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Öte yandan yer fıstığı ezmesi de oldukça faydalı. Kızarmış bir dilim ekmek üstüne 1 tatlı fıstık ezmesi ve üzerine eklenmiş muz dilimleri ile B6 vitamininden zengin leziz bir ara öğün yapabilirsiniz.
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Yumurta:
Yumurta, mutfaklarımızın en vazgeçilmez besinlerinden biri. Bu harika besin hafıza için gerekli olan olan A vitamini, D vitamini, B12 ve B grubu vitaminlerini barındırıyor. Aynı zamanda beyinden sinyal alıp gönderme yapan tirozini içeriyor. Tüm bu özellikler ile hafızayı güçlendiriyor, vücudun uyanık kalmasını sağlıyor.
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Kırmızı lahana:
Kırmızı lahana, beyindeki hücre hasarını azaltmak ve uzun süreli hafızayı canlandırmak için gerekli polifenolleri içeriyor. Bu özelliği ile Alzheimer hastalığının önlüyor, tedavisinde de fayda sağlıyor.
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Bitter çikolata:
Uzmanlar, bitter çikolatanın en sağlıklı tatlı olduğunu söylüyor. Bu tatlı mı tatlı besin, endorfin salınımını artırıyor. İçerdiği yüksek antioksidanlar sayesinde odaklanma ve konsantrasyonu artırıyor.
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Balık:
Omega 3, beyin sağlığı için çok önemli bir yere sahiptir. Omega 3 eksikliğinde depresyon, dikkat eksikliği, disleksi meydana gelebiliyor. Bu yüzden Omega 3 kaynağı besinleri sıklıkla tüketmek gerekiyor. En iyi Omega 3 kaynakları somon , uskumru, hamsi, sardalye, ceviz ve keten tohumu olarak sıralanabilir.
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Kırmızı meyveler:
Çilek, yaban mersini, böğürtlen, kırmızı üzüm, elma gibi kırmızı meyveler, beyni serbest radikal hasarından korumada bir hayli etkilidir. Antosiyanin bakımından da zengin olan bu besinler hafıza için idealdir.
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Tam tahıllar:
B grubu vitamin kaynağı tahıllar beyin sağlığının korunması ve güçlü bir hafıza için gerekli. B grubu vitaminler sinir hücrelerinin görevlerini sağlıklı yapmalarını sağlıyor ve sinir iletilerinin düzgün çalışmasında görev alıyorlar.
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Özellikle B grubu vitaminlerinden B6, B12 ve folik asit, kanda homosistein adlı maddenin yükselmesini baskılayarak Alzheimer hastalığı riskini azaltabiliyor. Esmer pirinç, esmer ekmek, yulaf, darı en iyi tam tahıllardır.
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Balkabağı
Turuncu besinler, karotenoidlerde (turuncu pigment) bulunan antioksidanlar ile hem kalp hem de beyin sağlığı için çok faydalıdır. Balkabağı da bu besinlerin en iyi örneklerinden. Yüksek lif düşük kalori sahibi bu besini beslenme listenize dahil etmelisiniz.
Kaynak Fotoğraflar: iStock, Ingimage, Pexels, Pixabay