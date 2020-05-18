Evdeyken beyin sağlığınızı koruyun! İşte hafızayı güçlendiren besinler...

Yumurta: Yumurta, mutfaklarımızın en vazgeçilmez besinlerinden biri. Bu harika besin hafıza için gerekli olan olan A vitamini, D vitamini, B12 ve B grubu vitaminlerini barındırıyor. Aynı zamanda beyinden sinyal alıp gönderme yapan tirozini içeriyor. Tüm bu özellikler ile hafızayı güçlendiriyor, vücudun uyanık kalmasını sağlıyor.