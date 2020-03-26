Evde spor: Bacak incelten 5 müthiş hareket

Lunge hareketi Bu hareketi yaparken ayakta dik bir şekilde durun. Dizinizi büküp bir ayağınızı öne doğru getirin ve geride kalan ayağınızı geriye doğru esnetin. Bu pozisyonda diziniz yere değmeyecek şekilde bir iki saniye bekleyin. Ardından diğer bacağınıza geçin. 3 set 15 tekrar ile yapabilirsiniz. Lunge, hem bacaklardaki selülit oluşumunu engeller hem de bacakları inceltir.