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Evdehayat
Haber Giriş: 26 Mart 2020 - 14:29, /

Evde spor: Bacak incelten 5 müthiş hareket

Evdeyiz diye spor yapmaktan geri mi duracağız? Tabii ki hayır! Evde kolayca yapabileceğiniz egzersizler ile bacaklarınızı inceltebilirsiniz.

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İşte size bacaklarınızın incelmesini sağlayacak 5 pratik egzersiz önerisi...

2Lunge hareketi

Lunge hareketi

Bu hareketi yaparken ayakta dik bir şekilde durun. Dizinizi büküp bir ayağınızı öne doğru getirin ve geride kalan ayağınızı geriye doğru esnetin. Bu pozisyonda diziniz yere değmeyecek şekilde bir iki saniye bekleyin. Ardından diğer bacağınıza geçin. 3 set 15 tekrar ile yapabilirsiniz. Lunge, hem bacaklardaki selülit oluşumunu engeller hem de bacakları inceltir.

3Side lunge hareketi

Side lunge hareketi

Ayaklarınızı bel hizanıza kadar açın. Ardından sağa tarafa doğru eğilin ve vücudunuzu yere doğru eğin. Bu hareketi yaparken vücudunuzun üst kısmının dik durması gerekiyor. Hareketi yaptıktan sonra bacaklarınızdan güç alarak ilk pozisyonunuza dönün. Diğer taraf için de aynı hareketi tekrarlayın. Side lunge hareketini 3 set 15 tekrar şeklinde uygulayabilirsiniz.

4Köprü

Köprü

Köprü hareketi için yere sırtüstü uzanın ve ayaklarınızı yere doğru kırın. Karın kaslarınız iyice sıkın ve kalçanızdan itibaren vücudunuzu yukarı doğru kaldırın. Köprü hareketini 3 set 15 tekrar şeklinde uygulayabilirsiniz. Bu hareketle kalçanızı sıkıştıracağınız gibi bacaklarınızı da inceltebilirsiniz.

5Leg raise

Leg raise

Ayakta bacak açma hareketi için düz ve dik bir şekilde pozisyon alın. Elleriniz kalçada olacak şekilde, dizleri bükmeden sağ ayağınızı sağ dizinizi bükmeden yana doğru havaya kaldırın. Bir bacağı yaptıktan sonra diğer bacağa geçin.

Bacak açma hareketini 3 set 10 tekrar yapabilirsiniz. Bacak ve kalça bölgenizi çalıştırıp sıkılaşmasını sağlar. Bu hareketi yaparken daha fazla yağ yakmak istiyorsanız hareketi ağırlıkla beraber yapabilirsiniz.

6Sumo squat

Sumo squat

Sumo squat hareketi için dik bir şekilde ayakta durun. Ayaklarınızı kalça genişliğinden daha fazla olacak şekilde iki yana açın. Açtıktan sonra yavaşça oturur şekilde aşağıya doğru inin, birkaç saniye bu pozisyonda bekledikten sonra kalkın ve başlangıç pozisyonuna dönün. Bu hareketi 3 set 15 tekrar yapabilirsiniz. Bu hareketle iç bacaklarınızı çalıştırıp selülit oluşumunu engelleyebilirsiniz.

Kaynak Fotoğraflar: Ingimage, Alamy

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