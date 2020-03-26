Evde spor: Bacak incelten 5 müthiş hareket

Bu hareketi yaparken ayakta dik bir şekilde durun. Dizinizi büküp bir ayağınızı öne doğru getirin ve geride kalan ayağınızı geriye doğru esnetin. Bu pozisyonda diziniz yere değmeyecek şekilde bir iki saniye bekleyin. Ardından diğer bacağınıza geçin. 3 set 15 tekrar ile yapabilirsiniz. Lunge, hem bacaklardaki selülit oluşumunu engeller hem de bacakları inceltir.
3
Side lunge hareketi
Ayaklarınızı bel hizanıza kadar açın. Ardından sağa tarafa doğru eğilin ve vücudunuzu yere doğru eğin. Bu hareketi yaparken vücudunuzun üst kısmının dik durması gerekiyor. Hareketi yaptıktan sonra bacaklarınızdan güç alarak ilk pozisyonunuza dönün. Diğer taraf için de aynı hareketi tekrarlayın. Side lunge hareketini 3 set 15 tekrar şeklinde uygulayabilirsiniz.
4
Köprü
Köprü hareketi için yere sırtüstü uzanın ve ayaklarınızı yere doğru kırın. Karın kaslarınız iyice sıkın ve kalçanızdan itibaren vücudunuzu yukarı doğru kaldırın. Köprü hareketini 3 set 15 tekrar şeklinde uygulayabilirsiniz. Bu hareketle kalçanızı sıkıştıracağınız gibi bacaklarınızı da inceltebilirsiniz.
5
Leg raise
Ayakta bacak açma hareketi için düz ve dik bir şekilde pozisyon alın. Elleriniz kalçada olacak şekilde, dizleri bükmeden sağ ayağınızı sağ dizinizi bükmeden yana doğru havaya kaldırın. Bir bacağı yaptıktan sonra diğer bacağa geçin.
Bacak açma hareketini 3 set 10 tekrar yapabilirsiniz. Bacak ve kalça bölgenizi çalıştırıp sıkılaşmasını sağlar. Bu hareketi yaparken daha fazla yağ yakmak istiyorsanız hareketi ağırlıkla beraber yapabilirsiniz.
6
Sumo squat
Sumo squat hareketi için dik bir şekilde ayakta durun. Ayaklarınızı kalça genişliğinden daha fazla olacak şekilde iki yana açın. Açtıktan sonra yavaşça oturur şekilde aşağıya doğru inin, birkaç saniye bu pozisyonda bekledikten sonra kalkın ve başlangıç pozisyonuna dönün. Bu hareketi 3 set 15 tekrar yapabilirsiniz. Bu hareketle iç bacaklarınızı çalıştırıp selülit oluşumunu engelleyebilirsiniz.