Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın FETÖ'nün kritik ismi Mustafa Özcan ile fotoğrafı çıktı
Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'FETÖ/PYD üyeliği' ile 'siyasi ve askeri casusluk' suçlarından 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın, örgütün Fetullah Gülen'den sonra gelen 2'nci ismi firari Mustafa Özcan, eski CIA ajanı Ruzi Nazar, bazı yabancı istihbaratçılar ve Türkiye karşıtı açıklamalarıyla bilinen Alman Yeşiller Partisi milletvekili Claudia Roth ile çekilmiş fotoğrafı bilirkişi raporunda yer aldı. Raporda yer alan fotoğraflar arasında Altaylı ile Özcan’ın, kızının nişan kurdelesini birlikte kestikleri görülüyor. Başka bir karede ise Altaylı ile Özcan birbirlerine karşılıklı olarak hediye veriyor.
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Enver Altaylı ile eski CIA ajanı Ruzi Nazar
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Enver Altaylı ile eski CIA ajanı Ruzi Nazar
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Enver Altaylı ile ABD eski Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn
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Altaylı’ın birlikte fotoğrafları bulunan diğer isim ise ABD’li eski istihbaratçı Dane Clarridge.
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Enver Altaylı ile Alman Yeşiller Partisi milletvekili Claudia Roth