Trump'ı çıldırtan ifşa! ABD'ye bomba gibi düştü

Bu yoğun kitap gündeminde ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yazdığı kitap ülke gündeminden düşmüyor. Beyaz Saray yönetimi "The Room Where It Happened: A White House Memoir" isimli kitabın yayımlanmasını engellemeye çalışıyor.