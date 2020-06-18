AA - hurriyet.com.tr/ Dış Haberler / Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 18 Haziran 2020 - 12:22,
Trump'ı çıldırtan ifşa! ABD'ye bomba gibi düştü
ABD Başkanı Donald Trump, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, kendisi hakkında yazdığı ve kısa süre sonra yayınlanacak olan kitapta bulunan detaylar Trump'ı çıldırttı. Bolton'ın kitabı daha piyasaya çıkmadan ABD gündemine yerleşti.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
ABD başkanı Donald Trump bir yandan ülkesindeki Covid-19 salgını, bir yandan ırkçılık karşıtı gösteriler bir yandan da seçim hazırlıklarıyla uğraşırken başı kitaplarla da derde girdi.
2
Abone Ol
First Lady Melania Trump'la ilgili, bugünlerde satışa çıkması beklenen bir kitap Trump'ların evlilik sırlarını ifşa etmeye hazırlanırken Donald Trump'a bir darbe de öz yeğeninden geldi.
3
Abone Ol
Yeğeni Mary Trump, Donald Trump hakkında amcasının vergi suçlarını açıklayan, yetmezmiş gibi bir de başkanın 'rahatsız edici ve müstehcen' davranışlarını ortaya koyan kitabını ağustos ayında piyasaya sürüyor.
4
Abone Ol
Bu yoğun kitap gündeminde ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yazdığı kitap ülke gündeminden düşmüyor. Beyaz Saray yönetimi "The Room Where It Happened: A White House Memoir" isimli kitabın yayımlanmasını engellemeye çalışıyor.
5
Abone Ol
KİTAP ÇIKMADAN OLAY OLDU
Beyaz Saray yönetimi "The Room Where It Happened: A White House Memoir" isimli kitabın yayımlanmasını engellemeye çalışsa da kitaptaki iddialar çoktan basına sızdı ve gündeme bomba gibi düştü.
6
Abone Ol
Trump, Bolton'ın bu ay sonunda yayımlanması planlanan "The Room Where It Happened: A White House Memoir" isimli kitabının basına yansıyan bölümlerinde kendisi hakkında Çin ve diğer ülkelere yönelik politikalarıyla ilgili çeşitli suçlamalarda bulunması üzerine açıklama yaptı.
7
Abone Ol
'ÇİN'DEN DESTEK İSTEDİĞİM YALAN!'
Trump, Bolton'ın bu ay sonunda yayımlanması planlanan "The Room Where It Happened: A White House Memoir" isimli kitabının basına yansıyan bölümlerinde kendisi hakkında Çin ve diğer ülkelere yönelik politikalarıyla ilgili çeşitli suçlamalarda bulunması üzerine açıklama yaptı.
8
Abone Ol
Fox televizyonunda Sean Hannity'nin programına telefonla bağlanan Trump, Bolton'ın iddialarına cevaben, "Bugüne kadar hiçbir ABD başkanı Çin ve Rusya'ya benim davrandığım kadar sert davranmamıştır." ifadesini kullandı.
9
Abone Ol
'O BİR YALANCI'
Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine getirerek Bolton'a bir şans verdiğini belirterek, "Bolton, bu kitabı yazmakla kanuna karşı geldi. Bunlar üst düzeyde gizli bilgilerdi ve bunları açıkladı." dedi.
10
Abone Ol
Bolton'ın kitabındaki iddialara ilişkin Wall Street Journal'a da konuşan Trump, Çin'e yönelik dış politikasını savunurken, Uygur konusunda Çin'i desteklediği iddialarını reddetti.
11
Abone Ol
Donald Trump, Bolton'ı, gizli tutulması gereken içerik bulunmadığından emin olmak amacıyla kitabı yayımlanmadan önce gözden geçirmeyi tamamlamamakla suçlamıştı.
12
Abone Ol
BOLTON KİTAP İÇİN AYLARCA TİTİZLİKLE ÇALIŞMIŞ
John Bolton'ın avukatı Chuck Cooper ise müvekkilinin gizli bilgiyi yayımlamaktan kaçınmak için Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi uzmanlarıyla aylarca titizlikle çalıştığını söylemişti.
13
Abone Ol
Bolton'ın mart ayında yayımlanması planlanan ancak yayın tarihi iki kez ertelenen "The Room Where It Happened: A White House Memoir" adlı kitabının gelecek hafta Simon&Schuster Yayınevi tarafından piyasaya sürülmesi bekleniyor.
14
Abone Ol
Kitapta sadece yeniden seçilmeye odaklanan Trump'ın rastgele, bazen tehlikeli kararlar aldığından, Çin, Rusya, Ukrayna, Kuzey Kore, İran, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi müttefikler ve düşmanlara yaklaşımından bahsedildiği belirtiliyor.
15
Abone Ol
'HERKES ONDAN NEFRET EDİYOR'
Trump, "Bolton bir yalancı. Beyaz Saray'daki herkes ondan nefret ediyor. Aslında hiç çok sevilen ve saygı duyulan biri olmamıştı. Tanıdıkça hepimizin ona olan saygısı daha da azaldı. Ben şahsen onun deli olduğunu düşündüm." ifadelerini kullandı.
16
Abone Ol
Bolton'ın, kendisinin Şi'ye Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki toplama kampları için destek verdiği iddiasına, "Bu doğru değil." ifadesiyle karşı çıkan Trump, bugün Çin'e bu konuda yaptırım uygulanması için bir yasayı da onayladığını anımsattı.
17
Abone Ol
Kitapta Bolton, Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmede çiftçilerin ağırlıklı olduğu eyaletlerde 2020 seçimlerinde zafer kazanması için Çin'den büyük miktarda Amerikan tarım ürünleri almasını istediğini öne sürmüştü.
18
Abone Ol
Ayrıca Şi'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde neden Uygur Türklerini tuttukları kampları kurduklarını anlattığı ve Trump'ın da Şi'ye "Kampları kurmaya devam etmelisiniz, bu yapılacak doğru bir şey." dediğini iddia etmişti.
19
Abone Ol
Trump, bu bölümün basına sızmasının hemen ardından Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarından dolayı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onaylamıştı.
20
Abone Ol
BOLTON'A DAVA AÇILDI
ABD'de Donald Trump yönetimi, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yeni kitabının yayımlanmaması için dava açtı.
21
Abone Ol
ABD Adalet Bakanlığı tarafından Washington DC Bölge Mahkemesinde açılan davada, Bolton'ın kitabının, "ulusal güvenliği tehlikeye atabilecek derecede devletin gizli bilgilerini içerdiği" belirtildi.
22
Abone Ol
John Bolton'ın kitabının, hükümetin kitap üzerindeki incelemesi bittikten ve gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra yayımlanması gerektiği vurgulanan metinde, kitabın yayımlanmaması için Bolton'ın da kendi inisiyatifini kullanması gerektiği belirtildi.
23
Abone Ol
ABD Başkanı Trump, pazartesi günü kitaba yönelik yaptığı açıklamada, kitapla ilgili suçlamada bulunup bulunmama kararını Adalet Bakanı William Barr'ın vereceğini, ancak meselenin eninde sonunda yargıya intikal edeceğini ima etmişti.
24
Abone Ol
'MAHKEMEDE GÖRÜŞÜRÜZ'
Trump, "Ne olacağını göreceğiz. Yakında mahkemeye çıkacaklar." ifadesini kullanmıştı.