Trump'ı çıldırtan ifşa! ABD'ye bomba gibi düştü

'HERKES ONDAN NEFRET EDİYOR' Trump, "Bolton bir yalancı. Beyaz Saray'daki herkes ondan nefret ediyor. Aslında hiç çok sevilen ve saygı duyulan biri olmamıştı. Tanıdıkça hepimizin ona olan saygısı daha da azaldı. Ben şahsen onun deli olduğunu düşündüm." ifadelerini kullandı.