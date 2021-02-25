Erzurum oyunu sosyal medyayı ikiye böldü! Erzurum oyunu yapımcısı ve Jahrein arasındaki gerilim büyüdü
İlk yayınlandığı an itibariyle sosyal medya ve oyun tutkunlarının ilgisini çeken Erzurum oyunu, Steam platformunda yer almaya devam ediyor.10 Şubat'ta yayına çıkan oyunu inceleyen Twitch yayıncısı Jahrein, oyunu beğenmediğini ve para iadesi istediğini belirtmesinin ardından oyun geliştiricisiyle gerilim yaşadı. Sosyal medyada geniş bir yer tutan konuyla ilgili taraflar ikiye bölündü. Belirli bir kitle Jahrein'in haklı olduğunu ifade ederken, belirli bir kitle ise Türk oyun geliştiricilerinin desteklenmesi adına eleştirilerin yersiz olduğunu savundu.
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İlk çıktığı an itibariyle 'The Long Dark' isimli oyunla gösterdiği benzerlik dolayısıyla eleştiri oklarını üzerine çeken Türk yapımı Erzurum oyunu, bu kez ünlü Twitch yayıncısı Jahrein'in hedefinde yer aldı. Yayınlarında yeni çıkan oyunları oynayıp yorumlayan Jahrein, Erzurum isimli oyunu oynadıktan sonra bazı eleştirilerde bulundu. Bu eleştirilere oyun geliştiricisinden de yanıtlar gelmesi üzerine tartışma, karşılıklı atışmaya dönüştü.
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Oyunla ilgili 22 Şubat tarihinde Steam üzerinden bir yorum yayımlayan Jahrein, şu ifadeleri kullandı;
"Oyun, Türk oyun tarihinin en iyi yapımlarından biri.Cami ve muhtelif evlere yaklaştığımızda çalan saz ezgisi bizi bu sene Game Awards'ta en iyi ses/soundtrack alanında birinciliğe yerleştirecektir. Hiç şüphem yok. Oyunun başlangıcı harika. Neden orada olduğunu bilmediğimiz bir Erzurum köyündeyiz. Köye o kadar çok meteor yağmış ki gökte kuzey ışıkları oluşmuş. İmamın mezarını kazdığımız sahnede gözyaşlarımı tutamadım. RIP İmam FINK FENKYaşlı bir anadolu insanı olan Ziya ile karşılaştığımızda ne yapacağımı bilemedim. Çocukken ananemin köy evinde ne hissediyorsam aynısını hissettim. Nitekim sobayı yakmamıza rağmen oda ısınmıyordu. Karakterim donmaya başladı. Donmaya başladığını sol alttaki donma göstergesinden anlamak işten bile değildi. Ziya beni ayılar hakkında uyarmıştı. Ve o an geldi çattı. Karşımda bir boz ayı. Erzurum'dayız. Elimde bir pompalı. Ancak o normal bir ayı değil. TÜRK AYISI!4-5 domdom mermisi sıkmama rağmen bana mısın demedi. Pençeleriyle her yerimi parçaladı.Sahne o kadar gerçekçiydi ki aylarca bununla ilgili kabuslar göreceğime eminim. 10/10 would bang again bu yapım için teşekkür ederiz!"
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Jahrein'in Steam yorumunun ardından oyunu devam ettirmesi ve 23 Şubat tarihli yayını esnasında oyunu beğenmeyip iade etmeyi istemesi üzerine ise oyun geliştiricisi proximity, Jahrein'in Steam üzerinden yapmış olduğu yoruma yanıt verdi. Yorumunda şu ifadeler yer aldı;
"Toksiklerin efendisi. Canlı yayında oyunu iade edip toksiklerinin gözünde daha da büyüyen halk kahramanı! İngilizce konuşan Türklerin aksanıyla dalga geçen yüce gönüllü insan! Bağımsız Türk yapımcılarıyla uğraşmayı kendine görev edinmiş bir nefer! Senin parana kimsenin ihtiyacı yok. Takipçilerinden alan varsa onlar da iade etsin, istemiyorum. Lakin unutma, düşmez kalkmaz bir Allah.
Dün yayınına çıkardığın Türk oyuncu topluluğundan bir kişi benim adıma özür dilemiş. Ben o guruba üye değilim, kim olduklarını da bilmiyorum. Söyledikleri sadece kendini bağlar. Ben özür dilemiyorum. Söylediklerimin arkasındayım.
Oyunun milli duyguları sömüren, hamaset üzerine kurulu olduğunu söylemişsin. Bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Oyunun ilk hedefi kültürümüzü, değerlerimizi dünyaya tanıtmak olmuştur. Fark ettiyseniz oyunun tanıtım videosunun dili ve başlığı İngilizce'dir. Türkiye'de popüler olmasaydı da durum bu şekilde olacaktı. Yabancılar oyunu daha çok sevsin diye oyundan camiiyi, Türk bayrağını çıkarmayacaktım yani. Hamaset, zaten Erzurum'da var olan camii, Türk bayrağı, köy evleri gibi yapıları oyuna eklemek değildir.
Hamaset nedir biliyor musun? Asıl hamaset; Elraen'den başlayıp, Fatih Terim'e kadar uzanan zincirleme sallama esnasında, Batu'nun yaptığı terbiyesizliğe tek kelime edememektir. Asıl hamaset; Kur'an-ı Kerim'i 3 kere baştan sona okumakla Fatiha'yı bilmemek arasındaki çelişkidir."
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İkili arasındaki tartışma, sosyal medyanın da ikiye bölünmesine sebep oldu. Jahrein'in tarafında olan kesim, oyunun kopyalanarak ve fazla emek verilmeyerek yapıldığını savunurken, yapımcının yanında olanlar ise Türk geliştiricilerin desteklenmesi ve büyüyebilmesi için eleştiri seviyesine dikkat edilmesi gerektiği görüşünde bulundu.