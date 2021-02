Erzurum oyunu sosyal medyayı ikiye böldü! Erzurum oyunu yapımcısı ve Jahrein arasındaki gerilim büyüdü

Oyunla ilgili 22 Şubat tarihinde Steam üzerinden bir yorum yayımlayan Jahrein, şu ifadeleri kullandı;



"Oyun, Türk oyun tarihinin en iyi yapımlarından biri.Cami ve muhtelif evlere yaklaştığımızda çalan saz ezgisi bizi bu sene Game Awards'ta en iyi ses/soundtrack alanında birinciliğe yerleştirecektir.

Hiç şüphem yok.

Oyunun başlangıcı harika. Neden orada olduğunu bilmediğimiz bir Erzurum köyündeyiz. Köye o kadar çok meteor yağmış ki gökte kuzey ışıkları oluşmuş.

İmamın mezarını kazdığımız sahnede gözyaşlarımı tutamadım. RIP İmam FINK FENKYaşlı bir anadolu insanı olan Ziya ile karşılaştığımızda ne yapacağımı bilemedim.

Çocukken ananemin köy evinde ne hissediyorsam aynısını hissettim. Nitekim sobayı yakmamıza rağmen oda ısınmıyordu. Karakterim donmaya başladı. Donmaya başladığını sol alttaki donma göstergesinden anlamak işten bile değildi.

Ziya beni ayılar hakkında uyarmıştı.

Ve o an geldi çattı.

Karşımda bir boz ayı. Erzurum'dayız. Elimde bir pompalı. Ancak o normal bir ayı değil. TÜRK AYISI!4-5 domdom mermisi sıkmama rağmen bana mısın demedi. Pençeleriyle her yerimi parçaladı.Sahne o kadar gerçekçiydi ki aylarca bununla ilgili kabuslar göreceğime eminim.

10/10

would bang again

bu yapım için teşekkür ederiz!"