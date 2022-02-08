Ertelenen AUZEF sınavları ne zaman yapılacak? İşte belirlenen takvim

AUZEF bütünleme sınavları ne zaman? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavları için erteleme kararı geldi.
Yapılan açıklamada "22-23 Ocak 2022 tarihinde yapılması planlanan AUZEF telafi (bütünleme) sınavı ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi. Çevrimiçi yapılması planlanan sınavlar yüz yüze gerçekleşecek. Söz konusu sınavlar 12–13 Şubat 2022 tarihlerinde organize edilecek.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nden bütünleme sınavları ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021-2022 güz yarıyılı telafi sınavının çevrim içi olarak yapılmasına ilişkin alınan 20.01.2022 tarihli senato kararı güncellenmiştir. Söz konusu telafi sınavı, 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir.
12- 13 Şubat 2022 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek olan telafi (bütünleme) sınavı için sınav merkezi tercihi tekrar alınacaktır. Konu ile ilgili detaylı bilgilendirme web sayfamızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan yapılacaktır.
AUZEF bahar dönemi ara sınavları 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak. Bahar dönemi finalleri ise 4-5 Haziran 2020'de yapılacak.
AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF üç ders sınavı ise 24 Temmuz 2022'de yapılacak.
Telafi sınavları FF, DD ve DC harf notu olan derslere sistem tarafından otomatik olarak tanımlanır.
Öğrencilerimizin herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur.
FF harf öğrencinin ilgili dersten başarısız olduğunu gösterir, öğrencinin bu dersin sınavına girmesi zorunludur.
DD, DC harf notları koşullu geçildiğini gösterir, telafi sınavında işaretleme yapmak öğrencilerimizin tercihindedir, notlarını yükseltmek amacıyla işaretleme yapabilirler, her koşulda telafi sınavından alınan not geçerli olacaktır.